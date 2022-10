https://sputniknews.lat/20221011/analista-la-respuesta-de-rusia-a-kiev-por-el-ataque-en-crimea-esta-totalmente-justificada-1131389514.html

Analista: la respuesta de Rusia a Kiev por el ataque en Crimea está "totalmente justificada"

Analista: la respuesta de Rusia a Kiev por el ataque en Crimea está "totalmente justificada"

Mientras las autoridades de Ucrania celebraron abiertamente el atentado en el puente de Crimea, en el cual murieron cuarto personas, hoy Washington, Bruselas y... 11.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-11T15:00+0000

2022-10-11T15:00+0000

2022-10-11T15:09+0000

internacional

rusia

ucrania

📰 explosión en el puente de crimea

volodímir zelenski

washington

eeuu

vladímir putin

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/1123968644_0:237:2789:1805_1920x0_80_0_0_1ac59a5855a3d453651e9d2afcf465f7.jpg

En entrevista con Sputnik, el historiador mexicano Christian Nader resalta que la explosión en Crimea fue un ataque terrorista que fue motivo de diversión y celebración en Ucrania. Sin embargo, dice, la propaganda occidental se quedó callada ante ese hecho y, en su lugar, ha decidido criticar la contraofensiva rusa ordenada por Putin, pese a que ésta es sólo una contestación lógica del país euroasiático. A diferencia del régimen de Zelenski, afirma, Moscú no está atacando civiles, sino que sus agresiones están focalizadas en la infraestructura militar y gubernamental de Ucrania. El experto recordó también los videos que se han difundido en redes sociales en donde se observa a un exintegrantes de las tropas ucranianas festejar el asesinato de población prorrusa en la región de Járkov. Se trata de el excomandante del batallón neonazi Maxim Zhorin quien publicó en las redes sociales el video de las víctimas de las purgas realizadas por los militares ucranianos en la ciudad de Kupyansk. Allí, torturan y ejecutan sin juicio a los presuntos colaboradores antes de tirarlos a una fosa común. En la descripción del video, Zhorin adelanta que a los civiles de Kupyansk "les espera una venganza".De acuerdo con Nader, historiador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) de México, es posible que más ataques terroristas por parte de Kiev en contra de la población rusa tengan lugar, ya que las fuerzas ucranianas se sienten cobijadas por Occidente. Sin embargo, advierte, la respuesta de Moscú no se hará esperar y quizá suceda con más fuerza. El ataque en contra del puente, dijo el historiador, es una afrenta al Gobierno ruso, pues el lugar era un símbolo no solo de la infraestructura rusa, sino también de la unidad de un territorio que en 2014 prefirió, por mayoría democrática, adherirse a la Federación de Rusia. Nader aseveró que, aunque no se ve un proceso de paz cerca, el atentado en Crimea marca un antes y un después en el conflicto, pues con esto Ucrania pone las cartas sobre la mesa para iniciar una guerra paramilitar en contra de Rusia y ataques terroristas en contra de la población civil, por lo que Moscú deberá responder por la vía militar, dijo.

https://sputniknews.lat/20221011/no-se-que-pensaba-ucrania-que-iba-a-conseguir-atacando-el-puente-de-crimea-1131386200.html

ucrania

washington

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0a/1115944088_0:0:574:574_100x100_80_0_0_06a36790881915015134b3c69766e57c.jpg

rusia, ucrania, 📰 explosión en el puente de crimea, volodímir zelenski, washington, eeuu, vladímir putin, 💬 opinión y análisis