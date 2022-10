"EEUU quiere convertirse en quien suministre el gas a Europa", advierte experto geopolítico

https://sputniknews.lat/20221011/eeuu-quiere-convertirse-en-quien-suministre-el-gas-a-europa-advierte-experto-geopolitico-1131415596.html

"EEUU quiere convertirse en quien suministre el gas a Europa", advierte experto geopol铆tico

"EEUU quiere convertirse en quien suministre el gas a Europa", advierte experto geopol铆tico

Los ataques al puente de Crimea y al Nord Stream constituyen una "escalada" del conflicto en Ucrania, dijo a Sputnik el analista argentino Alberto... 11.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-11T20:51+0000

2022-10-11T20:51+0000

2022-10-11T20:51+0000

internacional

rusia

ucrania

馃摪 operaci贸n rusa de desmilitarizaci贸n y desnazificaci贸n de ucrania

alberto hutschenreuter

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1d/1130974860_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_d05e5a6244adde7523870b07d251a1e2.jpg

El conflicto entre Ucrania y Rusia "se aceler贸" para dar comienzo a "una fase que quiz谩s sea la m谩s peligrosa", dijo a Sputnik el analista geopol铆tico argentino Alberto Hutschenreuter, para quien ataques como el sufrido por el puente de Crimea o los gasoductos del Nord Stream son s铆ntomas de "una escalada".El experto consider贸 que eventos de este tipo ya hab铆an sucedido con el hundimiento del crucero ruso Moskva en el Mar Negro en abril de 2022 pero "comienzan a suceder de una manera m谩s frecuente"."Hasta hoy, Ucrania no se responsabiliz贸 ni se desresponsabiliz贸 [por los ataques]鈥, pero est谩 atacando por encima de las zonas que se han incorporado a Rusia en el este y el sureste de Crimea, lo cual, 鈥減or supuesto que implica una escalada", reflexion贸.Para Hutschenreuter, tras la explosi贸n en el puente de Crimea y el ataque masivo lanzado por Rusia como respuesta, el conflicto "se volvi贸 irreductible鈥, porque las partes no parecen estar cerca de alg煤n tipo de acuerdo.El experto explic贸 que en esta escalada tiene su responsabilidad EEUU como "una tercera parte que para m铆 es tan importante como Rusia y Ucrania o incluso m谩s".El analista apunt贸 que Washington est谩 teniendo "una ganancia de poder notable" con el conflicto, porque ha avanzado en "un objetivo perseguido por EEUU desde antes de la guerra que es desacoplar a Europa de Rusia en materia energ茅tica"."EEUU quiere convertirse en quien suministre el gas a Europa, aunque esto no lo puede hacer de un momento a otro, porque hay que preparar los puertos, etc.", aclar贸 Hutschenreuter, en relaci贸n a que el pa铆s norteamericano no podr谩 cumplir sus expectativas de forma inmediata aunque el conflicto contin煤e.Mientras tanto, Europa sigue apareciendo como "un actor que no juega un rol independiente" y "una de las partes no ganadoras en esta guerra", porque no ha podido hacer valer "su principal capacidad como potencia civil que es la diplomacia y que no ha hecho pesar ni antes del 24 de febrero ni hoy".Hutschenreuter remarc贸 que, por el contrario, las principales potencias europeas como Alemania, Francia y Reino Unido "son los que apoyan con m谩s armas a Ucrania despu茅s de EEUU". En ese sentido, los pa铆ses europeos "m谩s bien act煤an como un ap茅ndice estrat茅gico de EEUU".

https://sputniknews.lat/20221011/analista-el-ataque-al-puente-de-crimea-es-una-accion-coordinada-por-la-otan-1131413761.html

https://sputniknews.lat/20221010/ataque-a-crimea-evidencia-el-animo-de-continuar-la-guerra-de-la-otan-1131364599.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Sputnik Mundo

rusia, ucrania, 馃摪 operaci贸n rusa de desmilitarizaci贸n y desnazificaci贸n de ucrania, alberto hutschenreuter, eeuu