¿Ha perdido relevancia el acuerdo intercoreano?

¿Ha perdido relevancia el acuerdo intercoreano?

Corea del Sur está considerando poner fin al acuerdo militar con Corea del Norte si Pyongyang continúa realizando pruebas nucleares.

El analista subrayó que el acuerdo intercoreano es muy útil porque sirve como marco para fomentar las relaciones entre el Sur y el Norte. Sin embargo, las fuerzas conservadoras de la República de Corea están ahora en contra del acuerdo, aunque esto podría perjudicar la seguridad de Corea del Sur."Corea del Norte voló la oficina de cooperación intercoreana en la zona industrial de Kaesong en 2020. Por lo tanto, no está claro qué objetivo quieren conseguir los que se oponen al acuerdo intercoreano. El único resultado de su cancelación sería que Seúl tendría las manos libres para preparar nuevos ejercicios militares", explicó.Vorontsov aseguró que, en consecuencia, la cancelación del acuerdo intercoreano de 2018 difícilmente puede calificarse como una iniciativa constructiva por parte de Seúl. Especialmente teniendo en cuenta que la situación en la península de Corea no está evolucionando de la manera más favorable."Aunque en el pasado se respetó la moderación militar mutua [durante la pausa del acuerdo intercoreano], EEUU no ha realizado maniobras militares conjuntas con Corea del Sur, y Corea del Norte no ha probado misiles intercontinentales de largo alcance. Y, lo que es más importante, nada de pruebas nucleares", señaló.Las provocaciones de EEUU y Corea del Sur podrían estar detrás de los últimos lanzamientos norcoreanos, señaló Vorontsov. Así, algunos analistas consideran que Pionyang podría haber realizado una prueba nuclear el día de la toma de posesión del nuevo presidente de la República de Corea, así como durante la visita de Biden a Corea del Sur.El experto resumió que, a pesar de las declaraciones del Pentágono de que los nuevos lanzamientos de misiles balísticos desde los submarinos norcoreanos no suponen una amenaza inmediata para Estados Unidos o sus aliados, las pruebas suponen un peligro para la seguridad de la región.Especialmente si se tiene en cuenta que, durante las recientes maniobras conjuntas entre EEUU y la República de Corea, uno de sus propios misiles cayó sobre una base militar situada en el territorio surcoreano, aterrorizando a los lugareños tanto como las supuestas pruebas nucleares de Corea del Norte.

