Las trabajadoras sexuales en España evalúan revelar lista de políticos que las contratan

Gracias x tus consejos y proposición. Eres una mujer muy grande! Ojalá hubieran + mujeres como tú. As tratado a las Ts cn respeto y cariño q es de agradecer y a mi me as dado fuerza! Mil gracias pq eres corazón y eso se nota! lo del padre ha sido 10 @Macarena_Olona #astras pic.twitter.com/edDAARNjoX