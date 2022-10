https://sputniknews.lat/20221011/medio-estadounidense-zelenski-nos-esta-llevando-al-borde-nuclear-1131415402.html

Medio estadounidense: "Zelenski nos está llevando al borde nuclear"

De acuerdo con la publicación mensual 'The American Conservative', apoyar a Ucrania está llevando a Estados Unidos un borde nuclear. "Es frustrante ver a la... 11.10.2022, Sputnik Mundo

Y es que, de acuerdo con la revista, el conflicto en Europa del Este puede escalar incluso hacia un terreno nuclear entre la OTAN y Moscú. La disputa entre ambas naciones está dirigiendo a Estados Unidos hacia un "Armagedón".El artículo señala que Zelenski está arrastrando a Estados a un conflicto que cada vez está más cerca de volverse nuclear.Asimismo, señala que Zelenski puede ser considerado como un héroe que lucha por su país bajo una lógica nacionalista; sin embargo, no debe ser glorificado como un personaje liberal, mientras que el pueblo ucraniano tampoco es liberal occidental.The American Conservative apuntó que Zelenski "hizo las paces" con el Batallón Azov, un grupo ucraniano de corte neonazi que ha adoptado como uno de sus principales estandartes a Stepán Bandera, "el nacionalista ucraniano, fascista, antisemita y colaborador nazi de la era de la Segunda Guerra Mundial".Citando la opinión de Josh Hammer para Newsweek, la revista retoma que "al ciudadano estadounidense promedio no le importa, y no debería importarle, si una o dos subregiones eslavas étnicamente divididas, estratégicamente sin importancia e históricamente disputadas en el este de Ucrania, finalmente reciben órdenes de Kiev o Moscú".

