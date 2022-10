https://sputniknews.lat/20221011/observador-argentino-enfrenta-terror-psicologico-por-decir-la-verdad-sobre-referendums-en-donbas-1131406676.html

Observador argentino enfrenta "terror psicológico" por decir la verdad sobre referéndums en Donbás

Un terror que incluye duros ataques por parte de medios que ni siquiera enviaron corresponsales a los territorios que votaron a favor de incorporarse en Rusia, donde en ningún momento sus habitantes fueron presionados o amenazados con armas, ni de ninguna otra manera, subrayó."Yo tuve la oportunidad de hablar con muchos ciudadanos que estaban votando en la República Popular de Lugansk y en otras regiones en las que estuve", apuntó el observador independiente, al constatar que quienes no lo hicieron fueron los medios hegemónicos."No me permitieron nunca dar la opinión verdadera de lo que yo viví", señaló, al denunciar que, en vez de ello, se dedicaron a desprestigiar su figura, y hasta atribuirle delitos que no ha cometido, además de acusarle de ser "defensor del régimen de Putin".Según García, le persecución desatada en su contra viola el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece que "toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión", un derecho que "incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión"."La semana pasada, por ejemplo, una diputada salió a pronunciarse públicamente en una sesión en la que me humilló públicamente, o sea, calumnias, injurias, solamente por el simple hecho de haber viajado y haber pronunciado lo que dije. Se ha llegado a que un ciudadano tenga que ser escrachado públicamente por sus declaraciones individuales, personales", manifestó García, al agregar que hasta se ha llegado a que la Cámara de Diputados de la Provincia de Misiones votara una declaración de rechazo sobre su participación en los referéndums."La experiencia la viví yo y no puedo mentir. Cuento lo que yo viví. Por ejemplo, en cuestiones laborales me han desvinculado del trabajo en el que yo estaba, también he sido sancionado en algunas organizaciones internacionales, y también locales, en las que yo estaba, a las que pertenecía. A pesar de todo eso y de tantas amenazas, no pueden detener y no pueden negar lo que lo que yo viví. ¿Por qué voy a salir a publicar o hablar cosas que no son ciertas? Nosotros hicimos un trabajo transparente como ciudadanos comunes de todo el mundo y creo que, ni a mí, ni a ninguno de los observadores que estaban allí, esas amenazas o sanciones van a lograr cambiar la opinión", enfatizó García.

