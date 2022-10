https://sputniknews.lat/20221011/plan-de-asesinato-contra-amlo-y-venta-de-armas-de-que-van-las-filtraciones-sobre-ejercito-mexicano-1131413967.html

Plan de asesinato contra AMLO y venta de armas: de qué van las filtraciones sobre Ejército mexicano

El grupo de hackers Guacamaya aseguró en un pronunciamiento que su objetivo al filtrar información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México... 11.10.2022, Sputnik Mundo

américa latina

méxico

secretaría de la defensa

andrés manuel lópez obrador

ejército zapatista de liberación nacional (ezln)

pemex

eeuu

hackers

hackeo

"Guacamaya invita a los pueblos de Abya Yala (uno de los nombres de Latinoamérica) a que hackeen y filtren estos sistemas de represión, dominio y esclavización que nos domina, y que sean los pueblos los que decidan buscar la manera de liberarnos del terrorismo de los Estados", asentaron en el comunicado, transmitido por la plataforma Enlace Hacktivista.¿Qué aspectos relevantes de la vida política de México ha permitido conocer hasta ahora la indagatoria periodística de estos correos de la Defensa hackeados por Guacamaya?La salud del presidente de MéxicoEl primer tema abordado periodísticamente tras la filtración a la Defensa Nacional fue que el 2 de enero de 2022 el presidente Andrés Manuel López Obrador fue trasladado de emergencia de Palenque, Chiapas, al Hospital Central Militar de la Ciudad de México para atender una angina inestable de riesgo alto.Además, se dio a conocer que el mandatario ha recibido tratamiento médico por gota e hipotiroidismo.Plan de asesinato contra AMLO"Ya se oye mucho que le van a dar piso al presidente de la república, nada más están fraguando bien, se unieron toda la palomilla y pues ya le dijeron que se arreglaran, pero el señor les dijo que no. Y creo que el señor ya tiene precio de su cabeza, por lo que se va a poner color de hormiga porque se metió con quien no debía de haberse metido", asienta un documento en torno a un presunto esfuerzo de un líder del robo de combustible para asesinar al presidente mexicano.Sergio Águila Luévanos El Capi es un militar retirado que se dedicó al llamado huachicol, extracción ilegal de hidrocarburo de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), un delito que fue combatido como uno de los primeros actos de Gobierno de López Obrador, tras tomar posesión del cargo en diciembre de 2018.Águila Luévanos fue detenido en agosto de 2019 bajo acusación de delincuencia organizada y presuntamente buscó asesinar al mandatario en represalia por su freno a las actividades del trasiego ilegal de combustible.La relación entre el crimen y los GobiernosEl semanario Proceso señaló que la filtración permite mapear un entramado de relaciones complejas entre 81 grupos del crimen organizado en el país y administraciones municipales, estatales y dependencias federales como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar), además de la propia Sedena.El ahora titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, habría encargado la seguridad del estado de Tabasco cuando fue su gobernador a personajes involucrados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Guacamaya también apunta a vínculos criminales en las actuales administraciones de Jalisco, Morelos, Veracruz y Guerrero.Venta de armas al crimen organizadoLa posesión de armas de uso exclusivo del Ejército por parte de civiles es un hecho sancionado por la ley, sin embargo el hackeo exhibió que un elemento de la Defensa ofreció equipo táctico, armas y granadas a una célula criminal ubicada en Tejupilco, ciudad del Estado de México ubicada en las inmediaciones de Guerrero y Michoacán.Además, el elemento ofreció información de movilidad y operativos de las fuerzas armadas al grupo criminal.Iniciativa militar para controlar la Guardia NacionalLa Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sedena presentó al ejecutivo federal un plan de reformas para garantizarse el control financiero y militar de la Guardia Nacional, corporación de seguridad creada durante la administración de López Obrador.Marcaje al embajador de EEUULa prensa mexicana también divulgó que el hackeo de Guacamaya permitió conocer el marcaje que hizo la Defensa Nacional al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, nombrado por la Administración Biden cuando ya López Obrador despachaba como presidente.Señalamiento contra feministasLa Sedena monitoreó a mujeres que han participado en movilizaciones feministas en el estado de San Luis Potosí, ubicado en la región centro del país, a las que la autoridad identificó como de riesgo a razón de actos ocurridos desde 2020.Informes confidenciales de los poderes de la uniónLa federación mexicana se configura por el Gobierno federal y sus equivalentes estatales y municipales. Las filtraciones de Guacamaya, a través del diario El País, permitieron conocer que la Defensa Nacional elaboró informes confidenciales de gobernadores, alcaldes, legisladores federales y de congresos locales, fiscales estatales y candidatos en los últimos procesos electorales del país.Seguimiento al EZLNEl Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), activo desde 1994, realizó una gira recientemente a Europa para promover su discurso y posición políticas, actividad que fue monitoreada por las Fuerzas Armadas mexicanas, de acuerdo con la revisión del tema elaborada desde el diario Milenio.La Sedena concluyó que el recorrido de la fuerza zapatista por varias ciudades europeas no tuvo un impacto significativo a nivel político, social ni cultural.Otro objetivo: la cantante Mon LaferteLa prensa chilena destacó que la cantante Mon Laferte, oriunda de la nación sudamericana pero radicada en México, fue espiada por el Ejército mexicano desde 2017, cuando Peña Nieto era presidente del país. La también compositora fue un objetivo de la Defensa Nacional por su activismo en favor de la causa feminista.Abuso sexual en las filas castrensesLos documentos filtrados por el grupo de hackers revelaron abusos sexuales de mandos militares contra mujeres subalternas y personas civiles, donde incluso estuvo implicada la tortura, hechos ante los que la institución no hace acompañamiento adecuado a las víctimas.Este caso revela hechos de violencia sexual ejercidos desde 2009 y hasta la actualidad, es decir, cuando las fuerzas armadas estuvieron, sucesivamente, bajo el comando de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y López Obrador. La respuesta del mandatarioAdemás de asentar que no se sancionará el ataque cibernético contra la Sedena que permitió el robo de información, el presidente de México ironizó sobre la revelación de su estado de salud durante una de sus conferencias matutinas mediante una canción del cantante tabasqueño Chico Che.López Obrador presentó la canción Que no me quiso el Ejército, para homologarse con la letra del tema, donde el narrador asegura que las fuerzas armadas lo rechazaron por tener un 92% de colesterol, 1.520 piedras en el riñón y agua en los pulmones. Así, el presidente admitió estar bajo observación médica.A su vez, la dependencia implicada, la Defensa Nacional, señaló en un comunicado emitido el 4 de octubre que no ejerce espionaje contra defensores de derechos humanos, activistas o periodistas, sino que sus labores de inteligencia buscan detener a líderes de organizaciones delincuenciales y generadores de violencia.La filtración del grupo de hackers no sólo compete a México, sino que también divulgó información de El Salvador, Chile, Colombia y Perú, al menos.

méxico

eeuu

