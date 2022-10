https://sputniknews.lat/20221011/rusia-quiere-pactar-la-paz-pero-no-al-precio-de-que-la-otan-ponga-misiles-en-ucrania-1131411360.html

"Rusia quiere pactar la paz, pero no al precio de que la OTAN ponga misiles en Ucrania"

Con el ataque al puente de Kerch, en Crimea, el Gobierno de Volodímir Zelenski y Washingon exponen a la población ucraniana, pues Moscú se ve obligado a... 11.10.2022, Sputnik Mundo

El 8 de octubre por la mañana se registró una fuerte explosión que dañó parcialmente el puente de 19 kilómetros —el más largo de Europa— que conecta a Rusia continental con la península de Crimea. Según datos oficiales, el estallido dejó tres muertos. Este ataque calificado por Rusia como un acto terrorista fue un gran error cometido por Kiev y Washington que aleja a ambos países de un posible acuerdo, señaló. Destruir una obra civil que, además de ser una conexión estratégica en materia económica, es simbólicamente un lazo entre Moscú y Crimea fue un acto irresponsable que no beneficiará a ninguno de los dos países. "Esto se debe a la irresponsabilidad tanto de Zelenski como de Washington porque están exponiendo incluso la infraestructura de Ucrania a la respuesta contundente de una gran potencia como es Rusia, que si ve sus intereses pues afectados como sucedió con el puente de Crimea, pues tiene que responder", dijo. Ante estas respuestas de Rusia, es posible que Kiev se victimice, como, aseveró, lo ha hecho a lo largo del conflicto. La experta abundó que Rusia, desde hace ocho años, ha tratado de alcanzar acuerdos de paz con Ucrania, país que se ha violado repetidamente tratados bajo la influencia de Washington y la OTAN, por ejemplo los acuerdos de Minsk y los memorandos de Budapest. "Todo esto pues fue una provocación enorme [...] A mí me parece, siguiendo toda la actitud de Rusia en este conflicto, que desde el principio querían pactar la paz, a los rusos no les interesaba el conflicto con Ucrania, ¿para qué? Ellos estaban creciendo económicamente, militarmente", apuntó. Rusia, señaló, "quiere pactar la paz, pero no al precio de que la OTAN ponga misiles en Ucrania". Estados Unidos ha utilizado a Ucrania como su plataforma de conflicto con Moscú.

ucrania

washington

