Biden oculta los desafíos de su gestión interior con la política en Ucrania, asegura un experto

La también militar sostuvo que la conducción política de la fuerza Demócrata está conduciendo a Estados Unidos a un riesgo de guerra nuclear.De cara a las elecciones que renovarán el poder legislativo estadounidense en noviembre de 2022, Gabbard no es la única política que ha criticado la actual conducción política del país.Luego del inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania, ocurrido en febrero de 2022, varios parlamentarios estadounidenses han criticado al presidente Joe Biden por el apoyo militar otorgado a Kiev, mientras a nivel doméstico el país enfrenta varios desafíos en distintos temas, como el económico y el energético.Desde el inicio de la confrontación, el Gobierno de Estados Unidos ha aportado más de 16.800 millones de dólares en asistencia miltar a Ucrania, de acuerdo con cifras del Departamento de Defensa.Distintos parlamentarios han criticado, sin embargo, la conducción de Joe Biden de la política exterior, como Madison Cawthorn, que el 16 de marzo aseguró que Estados Unidos no debería enredarse en otra guerra, o Thomas Massie, quien acusó al Congreso de gastar más dinero en Ucrania en un semestre que el presupuesto de carreteras y puentes estadounidenses en todo un año.Sputnik conversó con el especialista en estudios México-Estados Unidos Daniel Garay Saldaña para entender la disparidad acusada por los legisladores entre la política exterior y la atención de problemas domésticos que gestiona la Casa Blanca.Utilizar el exterior para ocultar el interior"Desde el momento en que se utiliza la política exterior para tratar de ocultar los problemas internos estamos en un problema porque no es parte de una política perfectamente planeada y estructurada, sino lo estamos percibiendo como una salida ante la situación, que no se ha podido detener, por ejemplo, el tema de la inflación", evalúa Garay Saldaña.Además, Biden se enfrenta a la conciencia de que muchas veces el elector estadounidense acude a las urnas con la mano en el bolsillo, es decir, con los problemas económicos muy presentes en su toma de decisiones.Así, con su posición de política exterior, Estados Unidos busca proyectar una imagen de liderazgo, mientras baraja una imagen de sensibilidad ante la situación económica, donde sin embargo no ha sido suficiente la toma de decisiones para controlar el aumento de precios."La realidad es que no lo ha hecho y parece que de cierta forma se quieren tapar estas deficiencias económicas también con temas de política exterior", valora el egresado de la UNAM.Apariencia de dureza ante el electoradoEl presidente de Estados Unidos busca fortalecerse ante sus electores con la figuración de una política exterior dura enfocada en el conflicto entre Kiev y Moscú, además de la disputa prolongada de Washington con los chinos."Esto para mandar un mensaje de ser un presidente con una fortaleza, el líder que el país necesita, pero por supuesto existen algunas voces disidentes al interior del Partido Demócrata que critican esta posición y que consideran que Biden debería concentrarse más en lo doméstico", declara Garay Saldaña, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).El Congreso ajusta su agenda políticaLas posiciones del Congreso cambian en tiempos de elecciones, señala el universitario, lo que determina la agenda. "No es que no estén apoyando a Ucrania, lo siguen haciendo, pero en el discurso están manifestando las preocupaciones de los electores, empiezan a importar menos los asuntos exteriores y a priorizarse algunos asuntos internos".La ciudadanía, estima, podría evaluar fortaleza en la posición exterior de Biden, sin embargo también reclama la atención de los problemas domésticos estadounidenses, donde precisamente el país norteamericano enfrenta fluctuaciones en el mercado energético vinculados al conflicto en Rusia por las sanciones impuestas por Occidente contra el país euroasiático."Vemos un componente tanto interno como externo en el tema del petróleo", a diferencia de temas como el desempleo, opina.La oportunidad del Partido RepublicanoSi bien hay críticos del Partido Demócrata de la gestión de Biden, la fuerza opositora, el Partido Republicano, ha abundado sus señalamientos contra la postura exterior de la gestión estadounidense, de cara al proceso electoral que renovará el poder legislativo.Garay Saldaña considera que los republicanos tienen amplias posibilidades de ganar el dominio de la Cámara de Representantes, mientras considera que en el Senado habrá una paridad de fuerzas cerrada.

