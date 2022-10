https://sputniknews.lat/20221012/cientificos-argentinos-desarrollan-nueva-tecnica-de-inmunoterapia-para-tratar-tumores-malignos-1131451138.html

Científicos argentinos desarrollan nueva técnica de inmunoterapia para tratar tumores malignos

Científicos argentinos desarrollan nueva técnica de inmunoterapia para tratar tumores malignos

La proteína MICA, presente en tumores, podría ser un nuevo objetivo de tratamientos con anticuerpos en pacientes oncológicos que no han tenido éxito al probar terapias inmuno-oncológicas. Uno de los investigadores nos cuenta de qué se trata.

Esta proteína es una molécula que se expresa en células tumorales. Utilizaron muestras de tumores renales luego de ser extraídos de un paciente y que muchas veces son desechados. Esto les permitió comprobar que MICA está en la superficie de las células tumorales de personas con carcinoma renal.Con este y otros datos, científicos argentinos confirmaron la posibilidad de atacar el tumor mediante anticuerpos haciendo blanco en la proteína, sin afectar otros tejidos, explicó a Big Bang Norberto Zwirner, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y especialista en inmunología.El entrevistado dirige al equipo de expertos que trabajan en el tema."La idea es decir: no nos quedamos en un punto dado de este camino, que es haber desarrollado una nueva forma de inmunoterapia, sino que estamos tratando de avanzar más allá", expresó el entrevistado.El equipo investigador obtuvo financiamiento de un laboratorio internacional para realizar este trabajo a través de un programa de cooperación público-privada con el Gobierno argentino, pues Conicet es un organismo estatal. Esto les ha permitido también intercambiar con colegas de varias partes del mundo.Si bien prefirió no dar fechas, Zwirner adelantó que próximamente podrá materializarse una solución para los pacientes."Es ver cómo podemos encontrar la vuelta para perfeccionar esta inmunoterapia desarrollada y combinarla con las cosas hoy en día disponibles, que están mostrando resultados buenos en muchos pacientes, pero no tan buenos en otros”, agregó."Lo interesante es que estamos proveyendo un producto desarrollado aquí en Buenos Aires, en un laboratorio de investigación de Argentina, el Instituto de Biología y Medicina Experimental de Buenos Aires, a una empresa multinacional de lo que llamamos las big farma. Esto nos permite llegar a un espectro de pacientes que abarca prácticamente a todo el mundo", valoró el entrevistado.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

