https://sputniknews.lat/20221012/exsenador-gustavo-petro-se-hizo-elegir-con-unas-ideas-sobre-la-otan-y-esta-gobernando-con-otras-1131421531.html

Exsenador: "Gustavo Petro se hizo elegir con unas ideas sobre la OTAN y está gobernando con otras"

Exsenador: "Gustavo Petro se hizo elegir con unas ideas sobre la OTAN y está gobernando con otras"

Jorge Enrique Robledo, exsenador colombiano, se refirió a la propuesta del presidente Petro de que tropas estadounidenses se sumen a la lucha del cuidado de la... 12.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-12T00:50+0000

2022-10-12T00:50+0000

2022-10-12T00:50+0000

américa latina

colombia

gustavo petro

política

otan

amazonia

eeuu

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0c/1131421305_157:92:1339:757_1920x0_80_0_0_ef29711e0aa07738a9f6b000f27c8ef6.jpg

En septiembre, mientras se encontraba en su primera visita a Estados Unidos como presidente de Colombia, Gustavo Petro sorprendió con algunas de sus declaraciones durante el foro Latinoamérica, Estados Unidos, España y la Economía Global, al decir que tiene la idea de "llevar a la OTAN al cuidado de la selva amazónica".Sus dichos generaron molestias en algunos sectores políticos colombianos, sobre todo entre quienes estuvieron al lado del mismo Petro cuando, en su época como congresista, se opuso a la llegada de tropas extranjeras a territorio nacional.Luego agregó que "con EEUU hemos logrado que se cree la primera unidad militar con helicópteros Black Hawk, 12, que será la primera unidad, más que militar, policial, de apagar incendios en la selva amazónica", y lo consideró "un cambio completo en lo que siempre ha sido la ayuda militar norteamericana"."¿De cuándo acá la OTAN tiene como fin ayudar a controlar la deforestación y la lucha contra el narcotráfico? Hay que ser claros en esto: la OTAN es un instrumento de guerra de Estados Unidos y algunos países europeos para las guerras internacionales", dijo a Sputnik Jorge Enrique Robledo, exsenador de la república y uno de los que se opuso, durante los Gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010) e Iván Duque (2018-2022), a la presencia de tropas del Comando Sur de Estados Unidos en Colombia.En ese orden de ideas, Robledo, compañero de luchas de Petro en tiempos pasados, reitera que la presencia de militares de cualquier nación es absurda y por eso debe existir un rechazo a los acercamientos que ha tenido Petro con Estados Unidos y la OTAN."Es una agresión a la soberanía nacional y a la independencia, que al final de cuentas son lo más sagrado que tiene un país. Las tropas de cualquier nación del mundo defenderán los intereses de su bandera, entonces decir que velarán por los de Colombia, así estén acá, es una falacia", agrega Robledo.Si bien el estatus de Colombia dentro de la OTAN es una figura particular, pues es un miembro no miembro —no tiene voz ni voto y solo tiene beneficios en materia de capacitaciones militares—, para Robledo este paso que quiere dar el presidente Petro va en contra de lo que pregonó durante su campaña electoral."Es sencillo: se hizo elegir con unas ideas y ahora se pliega frente a los intereses extranjeros que no son los nacionales", agrega Robledo, quien también denunció la presencia de militares miembros de la OTAN, en septiembre pasado, en Tolemaida (centro del país), la base de operaciones más grande que tiene el Ejército Colombiano.Un llamado de Robledo a la coherencia del presidenteRobledo, quien hiciera parte del partido político Polo Democrático en el cual también estuvo en su momento el presidente Petro, recordó lo que fueron los dos debates cruciales en los que ambos rechazaron la presencia de tropas extranjeras en Colombia.El primero fue en 2009, cuando era presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y tenía la intención de construir siete bases militares para el Ejército estadounidense en territorio nacional.La Corte aludió que la autorización no podía venir del Ejecutivo y que tenía que hacerse a través de una ley, es decir, pasar por el Congreso y luego ser revisada y aprobada por el mismo tribunal.Más adelante, 11 años después (2020), de nuevo Petro y Robledo se unieron para hacer oposición frente a la iniciativa del presidente Iván Duque (2018-2022) de que tropas del Comando Sur del Ejército estadounidense operaran en el país. "Se mantenía el mismo argumento de la soberanía sumado a que se buscaba, de otra forma, amenazar y poner en situación de riesgo a Venezuela. Nos opusimos, se sumó el hoy senador Iván Cepeda y demostramos que todo era un despropósito".Para Robledo, en Colombia no cae bien que se intente violar la soberanía, mucho más por una organización que, por sus fines, es netamente guerrerista. Y por eso su asombro a las contradicciones de Petro, que ahora desde la presidencia parece, según él, haber olvidado las luchas del pasado. "Si esto mismo lo hubiera propuesto en campaña no habría salido electo".Robledo, que se ha mostrado crítico con varias de las acciones tomadas por Petro en estos dos meses de Gobierno, le pide coherencia en su actuar, sobre todo en temas que tienen que ver con la democracia y soberanía, el bien más preciado para cualquier ciudadano.

https://sputniknews.lat/20221007/la-otan-contra-el-mundo-nuevo-libro-subraya-rol-de-rusia-para-frenar-a-la-otan-y-al-neonazismo-1131269702.html

https://sputniknews.lat/20221010/el-gobierno-colombiano-le-pone-acelerador-a-la-reforma-tributaria-1131301143.html

https://sputniknews.lat/20220912/la-injerencia-de-eeuu-en-america-latina-cambia-de-forma-pero-no-se-rinde-1130372356.html

colombia

amazonia

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camilo Amaya https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1123191194_0:238:1200:1438_100x100_80_0_0_ff6f7f8a1b7acd4981841f77aa66c940.jpg

colombia, gustavo petro, política, otan, amazonia, eeuu, 💬 opinión y análisis