Haití: "Todo lo que sucede es un caos planificado para poder ejecutar la intervención"

Miles de haitianos se unen a las protestas contrarias a una intervención militar de la ONU en el país.

Haití se alza ante una posible intervención militar de Naciones Unidas, planteada por el primer ministro Ariel Henry.El pedido realizado el viernes 7 de octubre, bajo el argumento de poner fin a las huelgas y a las pandillas mafiosas, generó un profundo rechazo en la población azotada por una crisis humanitaria."Haití tiene desde hace dos décadas una inercia de cambios presidenciales continuos, inestabilidad política y alta corrupción, ante la excesiva presencia extranjera a nivel económico y social que no le permite ejercer su autonomía. Es un círculo vicioso", dijo a Telescopio la investigadora colombiana Marcela Landazabal Mora, doctora en Estudios Latinoamericanos."El desmantelamiento del país y un Gobierno corrupto generaron la proliferación de bandas criminales que territorializan el país. Unos aíslan el combustible, otros mantienen el terror social. Se estima que actualmente hay 90 bandas criminales. La violencia ha crecido y se necesita un espacio de contención", agregó.El secretario general de la ONU, Antonio Guterres respondió a la solicitud de Henry, proponiendo el despliegue de una "fuerza de acción rápida", compuesta por militares y liderada por uno o más Estados miembros de la ONU.La acción es muy impopular en Haití, que desde 1994 cuenta con la presencia del organismo internacional en su suelo, con misiones envueltas en irregularidades, denuncias de abusos sexuales, agresiones e impunidad.Los manifestantes consideran que el pedido de Henry es una excusa para controlar las protestas que consideran su Gobierno ilegítimo, tras el asesinato del presidente Jovenel Moise en julio de 2021."El tráfico de armas no es un conflicto solo local, es regional y está vinculado a los mercados armamentistas internacionales, como el caso de la provisión de armas que ingresa desde EEUU, un país con doble discurso moral. Por un lado está el asistencialismo y por el otro producir y comercializar armas a países como Haití que figura entre sus principales adeptos", dijo Landazabal Mora."El drama humanitario no se tiene en cuenta. Las bandas criminales aislaron al país más asistido del continente y quizás del mundo. De la ayuda humanitaria, llega solo entre el 5% y 10%", señaló la colombiana.Los Cascos Azules de las Naciones Unidas fueron acusados de introducir el cólera en Haití en 2010, que provocó más de 10.000 muertes, hecho que fue reconocido por la propia organización internacional.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

