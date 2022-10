https://sputniknews.lat/20221012/hungria-declara-no-apoyar-propuestas-que-amenazan-suministros-de-energia-a-la-ue-1131433607.html

Hungría declara no apoyar propuestas que amenazan suministros de energía a la UE

Hungría declara no apoyar propuestas que amenazan suministros de energía a la UE

PRAGA (Sputnik) — Hungría no apoyará las propuestas que amenazan el suministro de energía a cualquier miembro de la UE, declaró el canciller del país, Péter... 12.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-12T12:05+0000

2022-10-12T12:05+0000

2022-10-12T12:05+0000

economía

hungría

europa

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

peter szijjarto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106004/14/1060041487_0:129:3662:2189_1920x0_80_0_0_765a50c3e8c6ac29ae9bb3607eb7beb3.jpg

Agregó que no debe haber propuestas que disminuyan la cantidad del gas u otra fuente de energía disponible en el continente.Según Szijjarto, una de estas propuestas es topar el precio para el gas."Rusia dejó claro que si se topan los precios de gas, dejará de suministrarlo, algo que pone en riesgo la seguridad de nuestro suministro de energía, por eso es evidente que no lo apoyaremos", precisó.Sin embargo, afirmó, Hungría "apoya todas las propuestas que mejoren la seguridad de los suministros en el continente".A principios de septiembre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se pronunció a favor de imponer un tope al precio del gas ruso importado.A finales de septiembre los ministros de Energía de la UE no lograron acordar la imposición de un tope al precio del gas procedente de Rusia.El 6 de octubre, la UE impuso el octavo paquete de sanciones contra Rusia, por su operación militar especial en Ucrania, lanzada el pasado 24 de febrero, que estableció la base jurídica para topar el precio del petróleo ruso.A su vez, el presidente de Rusia, Vladímir Putin declaró, comentando esta iniciativa, que Moscú no va a exportar sus productos energéticos al extranjero, si esta medida contradice sus intereses económicos.

https://sputniknews.lat/20220929/hungria-no-apoyara-las-nuevas-sanciones-de-la-ue-si-preven-restricciones-energeticas-1130981539.html

hungría

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

hungría, europa, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, peter szijjarto