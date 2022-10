https://sputniknews.lat/20221012/la-ue-se-hunde-nos-ha-traicionado-gente-como-el-senor-borrell-1131446567.html

La UE se hunde: "Nos ha traicionado gente como el señor Borrell"

Los atentados terroristas contra las tuberías que llevaban gas ruso al Viejo Continente constituyen una fuerte advertencia a los países comunitarios para que... 12.10.2022, Sputnik Mundo

Lo dijo a Sputnik el analista internacional Koldo Salazar, al subrayar que el conflicto de Ucrania, no sólo constituye una "agresión" contra Rusia, sino también contra la Unión Europea. Una agresión que cuenta con la complicidad de "traidores", como el caso del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, gran instigador de una escalada cada vez mayor de los combates en Ucrania."Que el señor Borrell y sus hijos cojan un fusil y se vayan a Ucrania y que no mande a los hijos de los demás", sostuvo Salazar, denunciando que el único beneficiado de la estrategia antirrusa es EEUU, que implementa su política en el Viejo Continente a través de figuras como Borrell que sirven a los intereses de Washington. Lo dijo a Sputnik el analista internacional Koldo Salazar, al subrayar que el conflicto de Ucrania, no sólo constituye una "agresión" contra Rusia, sino también contra la Unión Europea. Una agresión que cuenta con la complicidad de "traidores", como el caso del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, gran instigador de una escalada cada vez mayor de los combates en Ucrania."Que el señor Borrell y sus hijos cojan un fusil y se vayan a Ucrania y que no mande a los hijos de los demás", sostuvo Salazar, denunciando que el único beneficiado de la estrategia antirrusa es EEUU, que implementa su política en el Viejo Continente a través de figuras como Borrell que sirven a los intereses de Washington.

