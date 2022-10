https://sputniknews.lat/20221012/minsk-avisa-a-occidente-contra-el-envio-de-observadores-a-la-frontera-bielorruso-ucraniana-1131448230.html

Minsk avisa a Occidente contra el envío de observadores a la frontera bielorruso-ucraniana

Minsk avisa a Occidente contra el envío de observadores a la frontera bielorruso-ucraniana

MINSK (Sputnik) — Si países de Occidente enviarán sus observadores a las fronteras de Bielorrusia y Ucrania, eso les hará involucrados en el conflicto... 12.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-12T19:38+0000

2022-10-12T19:38+0000

2022-10-12T19:45+0000

internacional

🛡️ zonas de conflicto

vladímir makéi

bielorrusia

ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0e/1118229010_0:58:3078:1789_1920x0_80_0_0_37984a0bf8f937dbe1ca8d353e912a41.jpg

Indicó que Minsk no quiere participar en el conflicto ucraniano y aboga por el cese de las hostilidades, pero se da cuenta de que los países de Occidente solo lo agudizan.Agregó que Bielorrusia no dejará sin atención la situación en su frontera.El martes, el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, propuso a los países del Grupo de los Siete (G7) colocar observadores internacionales en la frontera de Ucrania y Bielorrusia para monitorear la situación de seguridad.Por su parte, el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, dijo que Minsk recibió por canales extraoficiales el aviso de un posible ataque desde Ucrania.El jefe de Estado calificó de "locura" esos planes, al señalar que lo último que necesita Ucrania es un segundo frente en sus fronteras del norte, pero constató que "el proceso ha empezado". Según el mandatario, es Occidente el que busca desatar esa guerra, para involucrar a Bielorrusia.El mandatario advirtió de que habrá una respuesta contundente si se ve atacado el territorio bielorruso y anunció que Minsk y Moscú procedieron al despliegue de tropas conjuntas ante una escalada de las tensiones en las fronteras occidentales del Estado de la Unión conformado por Rusia y Bielorrusia.A su vez, la Unión Europea llamó a Minsk a no participar de ningún modo en el conflicto en Ucrania y dejar de prestar su territorio para realizar ataques aéreos y de drones contra Ucrania.

https://sputniknews.lat/20221011/una-derrota-para-todos-nosotros-la-otan-evalua-que-pasaria-si-rusia-gana-el-conflicto-ucraniano-1131401395.html

bielorrusia

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, vladímir makéi, bielorrusia, ucrania