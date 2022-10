https://sputniknews.lat/20221012/por-que-pese-a-la-presion-de-eeuu-paises-europeos-no-romperan-su-enlace-comercial-con-china-1131456973.html

¿Por qué, pese a la presión de EEUU, países europeos no romperán su enlace comercial con China?

¿Por qué, pese a la presión de EEUU, países europeos no romperán su enlace comercial con China?

Las acciones de Estados Unidos para reducir la inflación no sólo resultan desventajosas para las economías europeas, sino que los países miembros de la Unión... 12.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-12T22:41+0000

2022-10-12T22:41+0000

2022-10-12T22:41+0000

economía

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

olaf scholz

valdis dombrovskis

emmanuel macron

alemania

china

francia

global times

casa blanca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/01/1131073288_0:163:3073:1891_1920x0_80_0_0_5f36c03add8ebd9fbf0059d23432f351.jpg

En una conferencia en Berlín, celebrada el 11 de octubre, el comisionado de Bruselas para el comercio Valdis Dombrovskis dijo que desprenderse de China no es una opción para las empresas europeas.El canciller de Alemania, Olaf Scholz, dijo que separarse de China sería tomar el camino incorrecto, además de que las medidas antiinflacionarias de Washington podrían generar una guerra de altas tarifas.Global Times señaló que ha avanzado el discurso de separarse del comercio chino para reducir la dependencia europea al gigante asiático, sobre todo en un escenario en que Estados Unidos presiona en ese sentido. Sin embargo, la posición oficial de grandes economías, como Francia y Alemania, no contempla esta ruptura.Por el contrario, expresó el editorial del medio chino, Francia, Alemania y la Unión Europea han venido manifestando inconformidad con la posición estadounidense. En términos de seguridad y estrategia, Bruselas ha devenido más dependiente de Washington, agregó, al grado de perder algo de autonomía estratégica.Sin embargo, hay indicadores de que Europa está optando por declinar un rol de vasallo geopolítico de la Casa Blanca, en un escenario donde el continente estaría haciendo un sacrificio muy grande sin beneficios claros.Las sanciones económicas europeas contra Rusia han restringido el suministro de su gas a Europa, lo que ha llevado a Estados Unidos a vender el combustible a los afectados, una situación que ya fue criticada por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, recordó el medio chino.La ciudadanía europea, afectada por la crisis energética, ha expresado inconformidad ante el hecho deq ue Estados Unidos esté haciendo "dinero extremadamente inmoral" de un desastre, según el Global Times.El medio también señaló que Estados Unidos ha impulsado medidas que contienen el libre comercio y están implícita y explícitamente orientadas contra China, sin embargo dañan los intereses vitales de Europa y otros de los propios aliados del país norteamericano.El gabinete económico de Francia, por ejemplo, llamó a Estados Unidos a fomentar relaciones económicas más balanceadas en materia energética, además de solicitar que la confrontación en Ucrania no derive en el dominio económico norteamericano y el debilitamiento de la Unión Europea.Global Times consideró que los argumentos de la desincorporación de China y la acusación de dependencia a Asia son herramientas utilizadas por unos cuantos países para golpear a Pekín.El comercio entre China y Europa rebasó los 800.000 millones de dólares por primera vez en 2021, destacó.Además, adelantó que, de acuerdo con la prensa británica, el Gobierno de Reino Unido planifica designar oficialmente a China como "una amenaza", lo que el editorial "consideró una regresión contraria al análisis diplomático".Así, las posiciones encontradas entre los aliados occidentales revelan el avance de un mundo multipolar, calificó el medio chino, en el que tarde o temprano Estados Unidos pagará su arrogancia y proclama de autosuficiencia, mientras que el Reino Unido también será responsable de su falta de claridad.

https://sputniknews.lat/20220627/el-envio-de-trenes-de-mercancias-de-china-a-europa-crece-un-27-entre-enero-y-mayo-1127372258.html

https://sputniknews.lat/20221012/eeuu-ve-a-china-como-el-desafio-mas-importante-y-a-rusia-como-una-amenaza-a-la-seguridad-1131441696.html

https://sputniknews.lat/20221012/biden-oculta-los-desafios-de-su-gestion-interior-con-la-politica-en-ucrania-asegura-un-experto-1131420014.html

alemania

china

francia

eeuu

unión europea

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, olaf scholz, valdis dombrovskis, emmanuel macron, alemania, china, francia, global times, casa blanca, eeuu, unión europea, rusia, ucrania