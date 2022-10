https://sputniknews.lat/20221012/putin-sobre-las-explosiones-en-el-nord-stream-se-trata-de-un-acto-de-terrorismo-internacional-1131430150.html

Putin sobre las explosiones en el Nord Stream: se trata de un acto de terrorismo internacional

Putin sobre las explosiones en el Nord Stream: se trata de un acto de terrorismo internacional

El presidente ruso, Vladímir Putin, califico las explosiones en los gasoductos Nord Stream de ser un atentado terrorista internacional, que trata de socavar la... 12.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-12T11:02+0000

2022-10-12T11:02+0000

2022-10-12T11:19+0000

internacional

vladímir putin

📰 sabotajes contra los gasoductos rusos nord stream

nord stream 2

nord stream

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/1131018548_0:0:2960:1665_1920x0_80_0_0_ada68c72850b18094cceb0838137a9e8.jpg

Agregó que ya hace tiempo que el régimen de Kiev "emplea métodos terroristas, publica sus proezas en internet y luego borra las pruebas".Además, destacó que el Nord Stream no tiene "ningún trasfondo político". Señaló también que Rusia está dispuesta a suministrar gas en su totalidad y que lo hace según los contratos. "Si alguien no quiere aceptar nuestro producto, ¿qué tiene que ver con nosotros? Es su decisión. He señalado en repetidas ocasiones que el Nord Stream no tiene ningún trasfondo político, es un proyecto puramente comercial en el que participan por igual empresas rusas y europeas, lo que significa que el destino de los flujos debe ser decidido conjuntamente por Rusia y nuestros socios de la Unión Europea", puntualizó Putin en el foro de la Semana de la Energía de Rusia.Según el líder ruso, los atentados terroristas contra los gasoductos están "orquestados por quienes ya recurrieron a este tipo de sabotaje y han sido pillados con las manos en la masa, pero han quedado impunes". El pasado 26 de septiembre, la empresa Nord Stream 2 AG, operadora del gasoducto homónimo ruso, informó de una fuga de gas provocada por causas desconocidas en una de las dos tuberías de la infraestructura cerca de la isla danesa de Bornholm. Más tarde trascendió que las dos líneas del gasoducto paralelo Nord Stream 1 también habían sido dañadas.El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia catalogó las explosiones de ataques terroristas y el 30 de septiembre desveló la posesión de evidencias que apuntaban a la implicación de determinados países occidentales. La Fiscalía General rusa abrió una investigación por terrorismo internacional tras los daños a las dos tuberías en una zona del mar Báltico.El Nord Stream 1 suspendió el transporte de gas ruso a Alemania a finales de agosto debido a las sanciones de Occidente que impiden a la compañía Siemens reparar las turbinas de la infraestructura.El Nord Stream 2, de reciente construcción y listo para operar desde octubre de 2021, estaba bloqueado por el canciller federal alemán, Olaf Scholz, desde febrero de este año por sus pugnas geopolíticas con Moscú.Estados Unidos se oponía a la construcción del Nord Stream 2 porque busca vender a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto, así como Ucrania y algunos otros Estados como Polonia, Letonia y Lituania.

https://sputniknews.lat/20221011/suecia-sigue-las-instrucciones-de-eeuu-sobre-el-nord-stream-1131395920.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

vladímir putin, 📰 sabotajes contra los gasoductos rusos nord stream, nord stream 2, nord stream, rusia