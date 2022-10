https://sputniknews.lat/20221012/que-significa-la-creciente-interferencia-de-eeuu-en-la-cuestion-taiwan-1131442536.html

¿Qué significa la creciente interferencia de EEUU en la cuestión Taiwán?

¿Qué significa la creciente interferencia de EEUU en la cuestión Taiwán?

Dos delegaciones de congresistas estadounidenses llegaron a Taiwán, informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de la isla. El creciente número de viajes a... 12.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-12T18:32+0000

2022-10-12T18:32+0000

2022-10-12T18:32+0000

internacional

china

taiwán

📰 tensiones en torno a taiwán

rusia

eeuu

política

🛡️ zonas de conflicto

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0c/1131442260_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_0adcddc049b8398113ff8df6f3b0e03e.jpg

Dos delegaciones de congresistas estadounidenses, encabezadas por el representante republicano Brad Wenstrup y el representante demócrata Seth Moulton, permanecerán en la isla hasta el 13 de octubre. Las delegaciones también incluían a los congresistas Kai Kahele y Michael Walz.Durante su estancia en Taiwán, los congresistas se reunirán, entre otros, con la jefa de gabinete de la isla, Tsai Ing-wen, e intercambiarán opiniones sobre las relaciones bilaterales, así como sobre cuestiones de seguridad regional y cooperación comercial y económica.¿Cuáles son los objetivos de la visita? Estados Unidos endurece ahora de forma abierta y constante su postura en la cuestión Taiwán, afirmó a Sputnik el director del Instituto de Estudios Americanos y de Asia Oriental de la Universidad de Liaoning, Lu Chao. Chao no cree que esta visita beneficie a Taiwán, aparte de crear otra ola de tensión. Considera que solo confirma el endurecimiento de la posición de Estados Unidos en la cuestión Taiwán. "Recientemente, Estados Unidos se ha preparado para vender armas a Taiwán, por lo que necesita tener un contacto más frecuente con este país. En cualquier caso, las visitas e intercambios entre funcionarios estadounidenses y taiwaneses socavan la estabilidad y la paz en el estrecho de Taiwán y no hacen más que aumentar las tensiones", concluyó.Un total de 10 delegaciones del Congreso estadounidense ya visitaron Taiwán este año. Entre ellas, unos 33 senadores. Más de la mitad de ellos llegaron a la isla después de la visita de Nancy Pelosi.El papel de Taiwán en el conflicto en UcraniaEl apoyo de la Administración taiwanesa al régimen de Kiev es un intento de complacer a Estados Unidos, según Bi Dianlong, especialista en el estrecho de Taiwán. En una entrevista con Sputnik opinó que la Administración taiwanesa se estaba comparando con Ucrania en este caso.En la opinión del experto, la Administración taiwanesa espera así aprovechar la oportunidad para atraer la atención de la comunidad internacional y conseguir el apoyo de los países occidentales, como está haciendo ahora con Ucrania. Además, destacó que Ucrania expresó recientemente su descontento con la posición neutral de China sobre la situación en Ucrania. Por lo tanto, al apoyar a Ucrania, Taiwán también pretende llamar la atención internacional sobre la posición neutral de China, cree Dianlong.La Administración de Taiwán expresa activamente su solidaridad con Ucrania haciendo declaraciones abiertas. Con vistas a desarrollar las relaciones bilaterales, la Asociación de Amistad Interparlamentaria Taiwán-Ucrania celebró su primera reunión el 11 de octubre. Los participantes acordaron ampliar los contactos entre los pueblos de Taiwán y Ucrania y reforzar la amistad interparlamentaria mediante videoconferencias.¿Cómo afecta eso a las relaciones chino-rusas?La situación geopolítica no afectará al desarrollo de la cooperación energética entre Rusia y China, resaltó por su parte Jiao Jian, director general adjunto de Cooperación Internacional de la empresa industrial china Xuan Yuan Industrial Development durante la Semana de la Energía de Rusia.Según Jiao Jian, la cooperación entre Rusia y China en el sector energético está impulsada por los beneficios mutuos y tiene un carácter progresivo a largo plazo.El experto también se mostró optimista sobre el desarrollo de la asociación con Rusia y añadió que su empresa pudo encontrar socios en la Semana de la Energía de Rusia, con los que ya se están realizando proyectos en el sector energético.

https://sputniknews.lat/20221010/asi-reaccionan-china-y-taiwan-a-la-propuesta-de-elon-musk-de-resolver-sus-tensiones-1131362558.html

https://sputniknews.lat/20220930/el-vinculo-paraguay-taiwan-en-jaque-por-mil-millones-de-dolares-1131047689.html

china

taiwán

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

china, taiwán, 📰 tensiones en torno a taiwán, rusia, eeuu, política, 🛡️ zonas de conflicto