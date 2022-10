https://sputniknews.lat/20221012/que-tan-cierto-es-que-el-gobierno-de-amlo-puede-hacerse-con-el-dinero-del-pueblo-en-el-banco-1131448616.html

¿Qué tan cierto es que el Gobierno de AMLO puede hacerse con el dinero del pueblo en el banco?

¿Qué tan cierto es que el Gobierno de AMLO puede hacerse con el dinero del pueblo en el banco?

La senadora mexicana Lilly Téllez, opositora al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lanzó una advertencia en Twitter que causó mucha polémica. 12.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-12T21:37+0000

2022-10-12T21:37+0000

2022-10-12T21:40+0000

américa latina

andrés manuel lópez obrador

lilly téllez

méxico

morena

partido acción nacional (pan)

seguridad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0c/1131447459_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_b89e54ad92bfaf533d7b57de01ebdd4f.jpg

"Si usted tiene cuentas bancarias de ahorro, asegúrese de hacer movimientos ya. El Gobierno de Morena tiene licencia para robarle su dinero y darlo al ejército", aseveró la legisladora.Además, especificó que las cuentas que acumulen seis años sin movimientos bancarios serán "saqueadas" por las autoridades federales. "Hagan algún movimiento en ellas para que Morena no le robe sus ahorros", aconsejó.¿Qué hay de cierto en las afirmaciones de Lilly Téllez, abanderada del Partido Acción Nacional (PAN)?Los antecedentesYa en 2013, al inicio del sexenio del entonces presidente Enrique Peña Nieto, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) advertía que la Ley de Instituciones de Crédito obliga a los bancos a enviar a la beneficencia pública los recursos de cuentas sin movimientos en seis años."Una cuenta se considera inactiva cuando en el transcurso de tres años no ha tenido movimiento por depósitos o retiros", señalaba la dependencia, donde el cobro bancario de comisiones no se considera un movimiento financiero."Al cabo de este tiempo el monto depositado se va a la cuenta global (...) Si transcurren otros tres años más de que fueron depositados los recursos en la cuenta global y no han sido reclamados, ni han tenido movimiento alguno, asimismo que el monto no exceda de 300 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, serán entregados a la beneficencia pública, y eso significa que ya no los podrás recuperar", abundaba la Condusef.El ajuste del actual Congreso de la UniónEste 12 de octubre la Cámara de Diputados tornó al Senado su determinación votada el día anterior de modificar el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito para definir el destino de los recursos luego del mismo plazo de inactividad financiera.Esta medida de apoderamiento gubernamental es aplicable siempre que los recursos no excedan las 540 Unidades de Medida y Actualización (UMA), tasada en 2022 en 96,22 pesos. Es decir, para que los recursos bancarios inactivos pasen a las arcas públicas deben ser menores a 51.958.80 pesos (alrededor de 2.597 dólares).Si bien la disposición fue aprobada por la llamada Cámara Baja, todavía faltaría su aprobación en el Senado y su eventual publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de México.El destino de los recursosEl proyecto de modificación a la Ley de Instituciones de Crédito contempla que los recursos se destinen en favor del Gobierno federal, además de que los ingresos obtenidos serían destinados a la seguridad pública.La modificación legislatica también establece que los recursos destinados a seguridad se distribuyan en un 45% en favor de la federación, 30% para los Estados y 25% para municipios en la capital y en otras entidades.

https://sputniknews.lat/20220331/lilly-tellez-la-apuesta-panista-para-construir-un-liderazgo-politico-para-2024-1123817244.html

https://sputniknews.lat/20220929/el-banco-central-de-mexico-incrementa-la-tasa-de-interes-a-su-maximo-historico-1130993462.html

https://sputniknews.lat/20221012/fmi-preve-crecimiento-moderado-para-latinoamerica-en-2022-y-un-frenazo-en-2023-1131423920.html

https://sputniknews.lat/20220927/expertos-de-la-onu-piden-a-mexico-no-extender-el-papel-de-militares-en-seguridad-publica-1130908625.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

andrés manuel lópez obrador, lilly téllez, méxico, morena, partido acción nacional (pan), seguridad