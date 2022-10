https://sputniknews.lat/20221012/serbia-vincula-el-suceso-con-el-oleoducto-druzhba-a-los-ataques-a-los-gasoductos-de-rusia-1131431316.html

Serbia vincula el suceso con el oleoducto Druzhba a los ataques a los gasoductos de Rusia

BELGRADO (Sputnik) — La vice primera ministra y titular de Energía de Serbia, Zorana Mihajlovic, relacionó la fuga detectada en Polonia en el oleoducto Duzhba...

Mihailovic subrayó que "todos deberían saber que estamos ante una guerra energética mundial".El incidente con el oleoducto Druzhba se produce también al día siguiente de que Serbia y Hungría, este último miembro de la Unión Europea, anunciaran la construcción de una extensión del ducto para abastecer a las refinerías serbias con el petróleo ruso. Por su parte, el ministro de Transición Ecológica de Italia, Roberto Cingolani, expresó su esperanza de que la fuga detectada en el oleoducto Druzhba en Polonia no fuera un sabotaje."Esperemos que no sea un sabotaje, sería terrible", dijo Chingolani ante la prensa, al llegar a una reunión de los ministros de Energía de la Unión Europea [UE] en Praga.Asimismo, el Ministerio de Economía alemán afirmó que Berlín sigue de cerca la situación en torno al incidente que se produjo la víspera en el oleoducto, que suministra petróleo a Alemania.Según los datos preliminares de las autoridades polacas, el daño fue causado ​​por un accidente y no fue resultado de un sabotaje, sin embargo, añade la nota, la "investigación continúa".El ministerio subrayó que la seguridad del suministro a Alemania "sigue garantizada", ya que las refinerías en las ciudades alemanas de Schwedt y Leuna continúan recibiendo petróleo a través de Druzhba 1 vía Polonia.Este 12 de octubre, Polonia informó de una fuga de petróleo registrada desde el martes en la ramificación del oleoducto que lleva el crudo ruso a Alemania. El segundo ramal que transporta petróleo a Hungría, Eslovaquia y República Checa opera con normalidad.El incidente se produce dos semanas después de lo que Rusia calificó como ataques terroristas a sus gasoductos Nord Stream en el fondo del mar Báltico, que llevaban el gas ruso a Alemania.La red sismológica de Suecia comunicó que sus equipos detectaron el 26 de septiembre potentes explosiones submarinas, informó el canal televisivo SVT.La Fiscalía General rusa abrió una investigación por terrorismo internacional tras los daños a los dos ductos, en una zona del mar Báltico infestada por buques de guerra de la OTAN, alianza bélica liderada por Estados Unidos.

