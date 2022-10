https://sputniknews.lat/20221013/caso-olmeca-la-operacion-para-robar-combustible-mexicano-y-llevarlo-a-arabia-saudita-1131484060.html

Caso Olmeca, la operación para robar combustible mexicano y llevarlo a Arabia Saudita

La Secretaría de la Defensa Nacional de México (Sedena) dio seguimiento a una operación de robo de combustible (huachicoleo) en Tabasco, para compradores de... 13.10.2022, Sputnik Mundo

La operación conocida como Caso Olmeca forma parte de la información del Ejército mexicano que fue filtrada por un grupo de activistas autodenominado Guacayama, quienes lograron difundir más de seis terabytes de información confidencial.De acuerdo con los datos difundidos, en agosto de 2022 el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) del Sureste interceptó llamadas donde pudo enterarse de una operación de huachicoleo que pretendía realizarse desde la terminal de Dos Bocas, a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex).El encargado de su implementación fue identificado como El Yayo, persona que coordinó tanto la operación de robo de combustible (como los puntos donde se podrían realizar las tomas clandestinas), así como el pago de sobornos a autoridades para que no reportaran la operación.El Caso Olmeca comenzó el 11 de agosto cuando El Yayo recibió la llamada de una persona no identificada quien le pidió coordinar "algo grande", es decir, robar más de 60.000 litros de diésel para transportarlos hasta Arabia Saudita en un buque atracado en Dos Bocas, Tabasco.El hombre le solicitó contratar a "gente pesada" pues se trataba de un trato que ya estaba cerrado y en el cual, aparentemente, estaban involucrados funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN) con quienes El Yayo se reunió días posteriores al robo.Además, también habrían participado directores de Administración Portuaria Integral (API), Aduanas y "el Almirante", quienes habrían recibido instrucciones del "Secretario de arriba", sin que en los documentos se precise a qué secretario se referían.El último reporte que se tuvo de El Yayo fue el 31 de agosto cuando le avisó al hombre que "todo lo referente al combustible se encuentra detenido", debido a que sus contactos en la FGR se encontraban fuera y no trabajarían en unos días.Según el reporte de El Sol de México, desde el 20 de julio las autoridades tenían conocimiento de las comunicaciones de El Yayo, pues ese día habría recibido un mensaje de un supuesto funcionario de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la FGR, quien le exigía un pago de 2 millones de dólares para liberar a El Bombón, líder huachicolero en Tabasco.Días antes de iniciar la operación para el robo destinado a Arabia Saudita, el 7 de agosto, El Yayo recibió una llamada de El Rayo, integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien le advirtió que "muy independiente del reporte que le haga a los jefes de más arriba, a partir de esa fecha también tendría que reportar con él todas las entradas y salidas de las pipas que se muevan en el tramo de Cárdenas", municipio de Tabasco.Hasta la fecha el Gobierno de México no ha comentado dicha información.

