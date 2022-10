https://sputniknews.lat/20221013/cuanto-tardara-gabriel-boric-en-promulgar-el-ingreso-de-chile-en-el-tpp-11-1131459547.html

¿Cuánto tardará Gabriel Boric en promulgar el ingreso de Chile en el TPP-11?

El Poder Legislativo chileno aprobó la adhesión de Chile al Tratado Transpacífico TPP-11. A pesar de no estar en el programa de Gobierno, el Ejecutivo afirmó... 13.10.2022, Sputnik Mundo

El ingreso de Chile al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11) al fue aprobado en el Senado chileno por 27 votos a favor, 10 en contra y una abstención, en una votación que evidenció diferencias entre las filas del oficialismo.El TPP-11 involucra a Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Su propósito es promover la integración económica y establecer marcos legales predecibles para el comercio.El tratado, suscrito durante la segunda administración de la expresidenta Michelle Bachelet (2014-2018), e ingresado a trámite legislativo por el expresidente Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), deberá ser ratificado por el actual mandatario Gabriel Boric, luego de la aprobación del mismo por ambas cámaras del Congreso chileno.El Gobierno, que en campaña electoral afirmó que el tratado TPP-11 no era parte de su programa y por ende no lo promovería, destacó que tampoco entorpecería su avance.Sin embargo, la ratificación del tratado no será inmediato, ya que el presidente Boric envió una serie de cartas bilaterales —conocidas como side letters—, cuyo objetivo es "modificar elementos del capítulo referido a los mecanismos de resolución de controversias inversionista—Estado, un tema de crítica y debate internacional", afirmó un responsable de prensa de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería a medios locales.La canciller chilena, Antonia Urrejola, sostuvo al medio local Tele13 Radio, que "la definición de estas side letters es un proceso que actualmente se encuentra liderando personalmente el presidente Gabriel Boric".Urrejola destacó que existen ejemplos de países que han aprobado tratados de esta índole, sobre los cuales demoró su ratificación y promulgación.

