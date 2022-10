https://sputniknews.lat/20221013/dirigente-de-izquierda-chileno-acusa-sumision-de-boric-ante-eeuu-y-la-otan-1131460234.html

Dirigente de izquierda chileno acusa "sumisión" de Boric ante EEUU y la OTAN

El excandidato presidencial chileno Eduardo Artés criticó, en conversación con Sputnik, la política exterior "sumisa" del Gobierno de Gabriel Boric

El Gobierno de Chile votó en contra de Rusia este 12 de octubre en las Naciones Unidas y apoyó una declaración también contraria a Rusia en la reciente Asamblea de la OEA realizada en Perú a comienzos de octubre. Antes, en su primera intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, Boric hizo alusión a las relaciones internacionales y enfatizó que se debe seguir trabajando para "contribuir a la liberación de los presos políticos en Nicaragua".En la misma línea, la canciller chilena, Antonia Urrejola, llamó a "reflexionar sobre las estrategias fallidas que no han contribuido a mejorar la situación del pueblo venezolano ni han prestigiado a esta organización", durante su intervención en la 52º Asamblea General de la OEA.Artés explicó que los intereses de la soberanía e independencia de América Latina, y de un país como Chile, están en contraposición a la agenda estadounidense a la que se ha sometido el Gobierno chileno."No hay momento que [Urrejola] no se alinee, incluso se adelanta, a la Secretaría de Estado estadounidense para condenar o patrocinar alguna acción en la OEA, que ya es un organismo degradado, que tiene representantes de [el político opositor venzolano autoproclamado presidente encargado, Juan] Guaidó, contra Venezuela, contra Nicaragua", afirmó Artés.El líder del PCAP remarca la inconsistencia de Boric cuando este pide la libertad de los "presos políticos" nicaragüenses, pero "no hace nada para resolver la situación de nuestros presos por luchar".El 11 de octubre, el Senado aprobó el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11), por 27 votos a favor, 10 en contra y una abstención.La iniciativa es muy criticada por sectores de izquierda y grupos ambientalistas que argumentan que algunas disposiciones del acuerdo lesionan la soberanía del Estado y la libertad para tomar decisiones frente a la inversión de empresas transnacionales.Incluso desde Apruebo Dignidad, coalición que llevó a Gabriel Boric al sillón presidencial, solicitaron al mandatario que utilizara sus atribuciones para retirar el proyecto del Congreso, cosa que finalmente no sucedió.El excandidato presidencial explicó que el Gobierno de Boric no ha priorizado defender los intereses del país y que se ha alineado rápidamente con Estados Unidos, incluso más rápido que el segundo mandato de Sebastián Piñera (2018 - 2022).

