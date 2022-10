https://sputniknews.lat/20221013/el-conflicto-en-ucrania-visto-desde-bolivia-mas-que-mensajero-zelenski-es-el-mensaje-de-la-otan-1131459739.html

El conflicto en Ucrania visto desde Bolivia: "Más que mensajero, Zelenski es el mensaje de la OTAN"

El conflicto en Ucrania visto desde Bolivia: "Más que mensajero, Zelenski es el mensaje de la OTAN"

Bolivia, junto con Cuba y Honduras, se abstuvieron este 12 de octubre de votar contra Rusia en el ámbito de las Naciones Unidas, mientras que Nicaragua votó en... 13.10.2022, Sputnik Mundo

"Bolivia se abstuvo [de votar contra Rusia] por que no aporta soluciones de fondo ni promueve espacios de diálogo y menos la paz", indicó este miércoles 12 el canciller Rogelio Mayta en conferencia de prensa.Mayta señaló que "es inadmisible que Naciones Unidas no pueda tomar una decisión para lograr una solución diplomática" y destacó que la resolución de la Asamblea General, cuando se trata de seguridad "no tiene carácter vinculante".Según el Artículo 10° de la Constitución, el país “promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo" y por ello, desde el estallido del conflicto en Ucrania, la posición boliviana ha sido establecer canales de diálogo.Romina Gómez Jiménez, quien representa a Bolivia en el Parlamento Andino, explicó a Sputnik uno de los motivos para no votar a favor de las sanciones a Rusia en ámbitos internacionales: "No se pueden utilizar los organismos internacionales para afectar a ningún país. Porque no se afecta a un presidente: se afecta a la población cuando existen recortes o imposiciones de parte de organismos internacionales".En una reciente entrevista con Sputnik, el vicecanciller Freddy Mamani comentó "los países en desarrollo creemos que la solución a conflictos internacionales como el de Ucrania debe ser dialogado a nivel político y diplomático".Un conflicto a largo plazoEl conflicto volvió a las tapas de los diarios de América Latina con el atentado contra el gasoducto Nord Stream 2, la voladura del puente que en territorio ruso conecta con Crimea y la respuesta del Gobierno de Vladimir Putin sobre puntos estratégicos ucranianos.Para Alfonso Ossandón, quien informa a diario sobre este conflicto desde su programa en el canal estatal Bolivia TV, "el final no se ve cercano. Este conflicto va a perdurar un tiempo más allá de los deseos de unos y otros. El empantanamiento de las negociaciones da la razón a las autoridades de Rusia, en el sentido de que la actitud de facto de EEUU y la OTAN las empantana".El periodista cuestionó el rol de los medios de comunicación occidentales para magnificar el conflicto: "Entró en juego el aparato de propaganda y la mediática occidental, que ha propiciado instalar verdades a medias o fake news, para elaborar un metarrelato que los hace ver como los salvadores del mundo".Cada día afianzan esta imagen, sin importar que "se hayan aliado sin ninguna contemplación con elementos antidemocráticos, de posiciones fascistas y neonazis que se enquistaron y larvaron en Ucrania".Para Ossandón, más allá de los beneficios o perjuicios económicos coyunturales, existe el peligro de que el conflicto continúe: "Y si de facto está la OTAN, de facto está EEUU, de facto están las agencias de inteligencia británicas, obviamente el casus belli está abierto".Una economía blindadaEn Bolivia, el Gobierno de Luis Arce ha buscado la manera de suavizar los efectos negativos de las sanciones contra Rusia que potenciaron el aumento de la inflación y de los precios de la energía a nivel mundial.En el país, el militante social Lautaro Chanove contó a Sputnik que en marzo pasado, a pocos días de iniciados los enfrentamientos, "de inmediato se sintieron los efectos en los mercados populares. Se dispararon los precios. Aunque Bolivia tiene nomás una economía estable, igual fue subiendo la canasta familiar".En aquel momento, desde varios ministerios del Gobierno de Arce salieron a realizar controles a mercados, también a los productores de carnes y alimentos. Así se pudo mantener el control de los precios y por ello Bolivia es uno de los países con inflación más baja en el mundo.El Ministerio de Economía prevé un crecimiento del 5,1% del Producto Interno Bruto (PIB) para este año. En gran medida, los números positivos y las buenas recaudaciones se deben al aumento del precio de los hidrocarburos, propiciado por el conflicto en Ucrania.Desde Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) informaron que cerrarán 2022 con ventas de gas y petróleo por más de 3.000 millones de dólares.Asimismo, la planta productora de urea en Bulo Bulo (Cochabamba) está al límite de su producción, fundamentalmente porque en Europa hay faltante de fertilizantes y lo poco que hay está cada vez más caro.

ucrania

