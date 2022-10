https://sputniknews.lat/20221013/el-lider-indigena-de-ecuador-afirma-que-hay-avances-parciales-en-dialogo-con-el-gobierno-1131486978.html

El líder indígena de Ecuador afirma que hay "avances parciales" en diálogo con el Gobierno

QUITO (Sputnik) — El líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, adelantó que en el diálogo nacional por 90 días... 13.10.2022, Sputnik Mundo

américa latina

ecuador

sociedad

indígenas

Señaló que, por ejemplo, el Gobierno indicó que no es posible hacer un control de los precios, pero lo que está esperando el pueblo ecuatoriano, sobre todo las clases populares, es que exista una lista para poder dar paso a la fiscalización."Y no decimos que para toda la vida, sino que por lo menos ayudemos a pasar la crisis, porque en este momento no se puede controlar nada; las cosas siguen subiendo", indicó Iza. Expuso que el tema del subsidio a los combustibles es "muy complejo" para el país, pero advirtió que "siguen protegiendo a los grupos que siempre han beneficiado".El 12 de octubre, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, señaló que se van a superar los 150 acuerdos en este proceso de diálogo con el movimiento indígena, que calificó de "inédito e histórico". Resaltó que algunas de las 10 mesas técnicas instaladas concluyeron sus labores con acuerdos totales.Este 13 de octubre deben cerrar las últimas mesas sobre protección a inversiones nacionales; educación superior y acceso a la salud.Las mesas instaladas en este diálogo abordaron las demandas del movimiento indígenas presentadas en la movilización nacional del junio de este año, como son el congelamiento del precio de los combustibles; la condonación de la deuda en la banca pública y privada; control de precios justos; trabajo; derogatoria de los decretos 95 y 151 sobre petróleo y minería; derechos colectivos; acceso a salud y educación; seguridad, cese de la violencia y no privatizaciones, entre otras.

