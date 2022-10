https://sputniknews.lat/20221013/el-nuevo-gobierno-serbio-listo-para-resistir-presiones-por-las-sanciones-antirrusas-1131479582.html

El nuevo Gobierno serbio, listo para resistir presiones por las sanciones antirrusas

Brnabic, cuya candidatura fue propuesta por el presidente Aleksandar Vucic para volver a ocupar el puesto de primera ministra, refrió a los periodistas los principios a que se atendrá el nuevo Gabinete, que debe quedar formado próximamente.Subrayó también que siguen manteniendo su posición: las sanciones que se imponen contra Rusia "no responden a los intereses de nuestra república y no encuentran apoyo en nuestro pueblo, que también fue objeto de sanciones en la década de 1990. Sabemos que eso hace sufrir a la gente, pero no ejerce influencia sobre la política, las intenciones y la conducta del Estado".La jefa del actual y del futuro Gobierno de Serbia recordó que algunos de los países que exigen de Belgrado apoyar las sanciones, no respetan la integridad territorial y la soberanía de Serbia en la cuestión de Kosovo y Metohija, así como violaron ellos mismos la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de la ONU."Somos un país que sufrió una dura agresión en 1999, cuando 19 países sin ninguna resolución del Consejo de Seguridad agredieron a un Estado reconocido a nivel internacional, que no había agredido a nadie. Aquella agresión abrió la caja de Pandora y sentó un precedente que ahora cualquiera puede repetir", señaló.

