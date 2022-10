El Tesoro estadounidense propone limitar el precio del petróleo ruso en 60 dólares por barril

"La propuesta aún no es una norma legal, pero para las autoridades rusas no importa la cifra. Han dicho en repetidas ocasiones: quien trata con techos, queda excluido de los suministros rusos. Esa es la cuestión. Así que se puede hablar de cualquier suma, pero Rusia no lo acepta. Es una posición de principios que no cambia", explicó Alexandr Pásechnik, jefe del Departamento de Análisis del Fondo Nacional de Seguridad Energética.