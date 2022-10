https://sputniknews.lat/20221013/mexico-aboga-por-una-solucion-pacifica-del-conflicto-en-ucrania-1131492284.html

México aboga por una solución pacífica del conflicto en Ucrania

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, rechazó la operación militar especial rusa en Ucrania y la... 13.10.2022, Sputnik Mundo

El jefe de la diplomacia mexicana dijo que la postura del país latinoamericano ha sido clara, procurando "presentar posiciones de mediación", según los pasajes de la conferencia difundidos por la cancillería a la prensa extranjera acreditada.El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador propone que en esa mediación participen el papa Francisco, el primer ministro de la India, Narendra Modi, y el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU).Como ejemplo, Ebrard mencionó que el país latinoamericano presentó a la Asamblea General una propuesta de "corredores humanitarios, que los vetó Rusia, lo presentamos junto con Francia y se votó, y esa es nuestra postura".El jefe de la diplomacia mexicana expuso además cuál fue la posición de su país en una votación celebrada la víspera en la Asamblea General de la ONU, sobre una resolución que rechaza los referéndums en las regiones de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporizhzhia.Cooperación espacial con Rusia Ebrard se refirió además a un acuerdo marco de cooperación de la Agencia Espacial Mexicana firmado con Rusia el año pasado, para la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, que según el país latinoamericno no estipula el despliegue del sistema de navegación satelital Glonass.El acuerdo se publicó el fin de semana pasado, sin embargo, el canciller aclaró que "es de septiembre del 2021, lo publicó entonces la Agencia Espacial Mexicana, hoy no ha entrado en vigor".Explicó además que cuando ese convenio fue firmado con Moscú, "EEUU y Rusia tenían un acuerdo de cooperación espacial, estábamos haciendo otro con Ucrania, con la Unión Europea, pero estalló después la guerra" este año.Finalmente, dijo que con el conflicto armado en territorio ucraniano cambió esa situación internacional.Tras las acusaciones de algunos expertos y medios como Infobae de que el sistema de satelites ruso Glonass podría ser utilizado para "monitoreo amplio con fines políticos y militares", el presidente de México aclaró que "estos acuerdos se firman con todos los países y no tienen propósito de espiar a nadie ni de afectar la soberanía de ninguna nación".

