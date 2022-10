https://sputniknews.lat/20221013/mexico-presidente-responde-a-criticas-sobre-militarizar-el-pais-1131490135.html

México: presidente responde a críticas sobre "militarizar el país"

México: presidente responde a críticas sobre "militarizar el país"

Andrés Manuel López Obrador celebró la extensión hasta 2028 de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles para combatir la delincuencia. En otro orden, el presidente ruso, Vladimir Putin, propuso a su par turco, Recep Tayyip Erdogan, crear un centro gasístico en Turquía. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) agradeció a la Cámara de Diputados por ratificar la reforma constitucional.La modificación permitirá proseguir con el apoyo de las Fuerzas Armadas para fortalecer la Guardia Nacional, cuerpo de seguridad creado en 2019.La ley de 2019 establecía 2024 como fecha para el regreso de los militares a sus cuarteles.Para el analista se trata de "un éxito legislativo del oficialismo [coalición formada por los partidos Morena, el Verde y el del Trabajo], en el marco de un problema estructural" que padece el país norteamericano."Este es más bien un éxito no solo del presidente, sino de toda la clase política, que puso por delante un interés republicano", indicó Attolini Murra.El entrevistado consideró que "la Guardia Nacional ha tenido buenos resultados con comparación con anteriores administraciones". De hecho, las Fuerzas Armadas locales, en administraciones anteriores como las de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) han estado involucradas en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.En tanto, algunas organizaciones de Derechos Humanos han expresado su preocupación por este despliegue militar.En relación con estas críticas, el propio presidente respondió: "No es militarizar el país, que no quieran los autoritarios ahora pasar como defensores de derechos humanos. ¿Qué hicieron los conservadores con el Ejército? Utilizarlo para reprimir sin fundamento constitucional".La Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas han sido la principal apuesta del actual Gobierno para controlar la violencia en México.El país registró 33.308 homicidios en 2021, tras los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de AMLO, con 34.690 víctimas de asesinato en 2019 y 34. 554 en 2020.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— en Chile, la ministra de Exteriores, Antonia Urrejola, adelantó que el Gobierno de Gabriel Boric ratificará el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP-11), un acuerdo de integración económica plurilateral que involucra a 11 países. Conversamos con la corresponsal de Sputnik en Chile, Carolina Trejo.Por otra parte, nos referimos al Parlamento de Irak, quien eligió al kurdo Abdelatif Rashid como nuevo presidente del país en busca de una salida a la larga parálisis política del país.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

