https://sputniknews.lat/20221013/muerte-y-agresiones-a-carabineros-tensan-la-relacion-con-el-gobierno-de-boric-en-chile-1131489938.html

Muerte y agresiones a carabineros tensan la relación con el Gobierno de Boric en Chile

Muerte y agresiones a carabineros tensan la relación con el Gobierno de Boric en Chile

La muerte de un efectivo de Carabineros y la agresión a otros en episodios diferentes alertaron al cuerpo policial, que reclama mayor respaldo y acciones por... 13.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-13T20:31+0000

2022-10-13T20:31+0000

2022-10-13T20:31+0000

américa latina

chile

gabriel boric

carabineros de chile

carabineros

puerto montt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/17/1093928382_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_c9f181a948f37b7aec115c6c0df5dc8b.png

El general director de Carabineros —la policía nacional chilena—, Ricardo Yáñez, exhortó al Gobierno del presidente Gabriel Boric a respaldar el accionar de los uniformados tras el asesinato de un sargento de la institución, luego de un control policial y la agresión sufrida por efectivos en el sur del país a manos de delincuentes extranjeros.Yáñez, nombrado director de la institución en 2020 en reemplazo del exgeneral Mario Rozas —director de Carabineros durante el llamado "estallido social" de 2019 y responsable uniformado de graves violaciones a los derechos humanos— condenó la violencia en contra de los funcionarios en lo que va de 2022."Es un momento de un punto de inflexión", sostuvo Yáñez durante el velorio del sargento 2° Carlos Retamal, fallecido el 8 de octubre en la ciudad puerto de San Antonio (centro), luego de ser agredido con una gata hidráulica durante un operativo para controlar una carrera clandestina. En el mismo incidente, otros 11 efectivos policiales fueron agredidos.Durante el mismo fin de semana, 29 personas de origen extranjero fueron detenidas acusadas de participar en una agresión a seis efectivos en la ciudad de Puerto Montt (sur) que incluyó un botellazo en la cabeza a un oficial.El carácter de extranjero de los agresores llevó al presidente Boric a amenazar a los involucrados con una expulsión del país."He visto con indignación cómo algunos se sienten con la atribución de agredir a nuestros carabineros. Este tipo de acciones no las vamos a tolerar. He instruido al subsecretario del Interior que a las personas que participaron de esta agresión a carabineros se les aplique el artículo 132 de la ley de migración y se proceda a su expulsión del país", anunció el mandatario.A su vez, Yáñez apuntó sus críticas contra el sistema judicial del país, a los que acusó de no ejercer sus potestades al momento de emitir sentencias.El jerarca de Carabineros expresó su indignación por "la brutalidad y la violencia" de la agresión a Retamal y remarcó que "es un momento de un punto de inflexión en que todos y cada uno de los intervinientes en el sistema penal hagamos un esfuerzo mayor para que los responsables de quienes agreden a quienes tienen que defender a la ciudadanía estén en la cárcel y no al revés".La tensión también se incrementó cuando Juan Carlos Retamal, padre del agente fallecido, pidió que el Gobierno "se mantenga un poco al margen" de las ceremonias de recuerdo al agente. Distinta fue la posición con respecto a las jerarquías de Carabineros, a quienes agradeció el respaldo.El padre apuntó al Gobierno por haber dado señales que supuestamente alentaban las agresiones a efectivos desde antes de llegar al Palacio de la Moneda."Hace un año las autoridades llamaban a las protestas con un perro emblemático que le llamaban el 'Matapaco', y resulta que salen publicaciones donde invitan a orinar en un casco militar, entonces, se han ido trastocando valores y esos son los que le hacen daño a la sociedad", advirtió el familiar del agente fallecido.A pesar de los cuestionamientos, Boric volvió a enviar mensajes de acercamiento a los Carabineros.Tras una protestas en que repartidores de Iquique reclamaban el cese de controles por parte de los agentes, el presidente aclaró: "Carabineros de Chile cuenta con todo nuestro respaldo para fiscalizar que la ley se cumpla. Y eso aplica para todos sin privilegios de ningún tipo. En Chile quien no cumple con la ley debe responder ante la Justicia, le guste o no".

https://sputniknews.lat/20221012/herido-con-perdigones-por-carabineros-de-chile-es-como-una-vacuna-de-represion-que-te-meten-1131451757.html

chile

puerto montt

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

chile, gabriel boric, carabineros de chile, carabineros, puerto montt