https://sputniknews.lat/20221013/puentes-entre-moscu-y-occidente-que-rol-desempena-turquia-en-la-palestra-internacional-1131474755.html

"Puentes entre Moscú y Occidente": ¿qué rol desempeña Turquía en la palestra internacional?

"Puentes entre Moscú y Occidente": ¿qué rol desempeña Turquía en la palestra internacional?

Turquía, gracias a su cooperación con Rusia y no con Occidente, sigue estando en la política de "primera división", explicó a Sputnik el experto en Oriente... 13.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-13T17:30+0000

2022-10-13T17:30+0000

2022-10-13T17:30+0000

internacional

turquía

occidente

rusia

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0d/1131474876_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_ecce683ca86ad11ed355998eea756936.jpg

Pese a que hay problemas en las relaciones entre Rusia y Turquía, también existe una estrecha cooperación en varios ámbitos, planteó el experto. Mientras estos dos países tratan de limar asperezas, Turquía y Occidente están lejos de ser socios. "Y en las relaciones con Occidente, Turquía siempre actúa como oponente. Ankara criticó inicialmente toda la política occidental hacia Ucrania antes de que comenzara la crisis. Ahora están mediando en el conflicto. Hay un matiz: ven que Kiev no es autosuficiente, no está preparada para un diálogo independiente, por lo que abogan por una plataforma más amplia para tender puentes entre Moscú y Occidente", evalúo Tarásov.El experto describió al líder turco como un socio "complejo", pero fiable. Las contradicciones en la evaluación de la situación, tanto en la política global como en la regional, no impiden buscar soluciones de los problemas actuales.Los presidentes ruso y turco, Vladímir Putin y Recep Tayyip Erdogan, mantuvieron conversaciones en Astaná. El líder ruso le propuso a su homólogo crear un centro de distribución gasístico en Turquía, ya que considera que el país euroasiático es el socio más fiable. Putin también denunció los intentos por hacer estallar el gasoducto TurkStream.

https://sputniknews.lat/20221003/turquia-continuara-los-esfuerzos-para-poner-fin-a-la-crisis-de-ucrania-1131107901.html

turquía

occidente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

turquía, occidente, rusia, europa