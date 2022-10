https://sputniknews.lat/20221014/autoridades-de-ecuador-investigan-explosion-frente-a-sede-de-distrito-policial-1131517748.html

Autoridades de Ecuador investigan explosión frente a sede de distrito policial

QUITO (Sputnik) — La Policía Nacional del Ecuador informó que inició una investigación respecto a una explosión registrada por la madrugada del 14 de octubre...

El estallido no causó heridos, pero sí daños en la infraestructura, indicó por su parte Radio Pichincha. La emisora local añadió que el grupo delincuencial Los Peches se atribuyó el atentado.Los atacantes habrían distribuido mensajes de intimidación contra los policías, en particular contra un coronel."Vamos a matar al coronel si no sueltan a mi gente. ATT: Los Peches", indica una nota colgada en un cristal del inmueble.La información preliminar indica que sujetos a bordo de una camioneta habrían lanzado el explosivo en el cerramiento de la edificación y minutos después se escuchó la detonación.El 8 de octubre se registró un ataque armado contra una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) en el que resultó gravemente herida una oficial de policía, cuyo estado de salud es crítico. También se lanzaron mensajes de amenazas contra los policías de otra UPC.La Policía Nacional informó que 13 personas fueron arrestadas como sospechosas de cometer los actos delictivos y de ellas tres son menores de edad.Desde enero de 2022 hasta septiembre pasado se registraron 197 eventos con artefactos explosivos, de los cuales el 49% ocurrieron en Guayaquil.

