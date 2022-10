https://sputniknews.lat/20221014/de-la-crisis-de-los-misiles-a-los-riesgos-de-confrontacion-nuclear-60-anos-despues-1131525011.html

De la Crisis de los Misiles a los riesgos de confrontación nuclear 60 años después

De la Crisis de los Misiles a los riesgos de confrontación nuclear 60 años después

Diplomáticos y analistas comparan la actual crisis en Ucrania con la ocurrida en plena Guerra fría en 1962. En otro orden, en Argentina la amenaza a periodistas en Rosario (provincia de Santa Fe) se vincula con el avance del narcotráfico. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov, sostuvo que "hoy, como hace 60 años, han surgido riesgos nucleares"."Cuanto más se involucra EEUU en el conflicto en Ucrania, más alto es el riesgo de un enfrentamiento entre las potencias nucleares", declaró a Sputnik.Su comparación se relaciona con la llamada Crisis de los Misiles, desatada el 14 de octubre de 1962 con Cuba como epicentro. De acuerdo con Riabkov, en aquel momento "hubo voluntad política para buscar soluciones a una situación a primera vista, sin salida".La tensión escaló cuando Washington identificó que Moscú había instalado en la isla gobernada por Fidel Castro cohetes de alcance intermedio con ojivas nucleares. Cuatro años antes, el país norteamericano tenía misiles en Italia y Turquía, esta última nación muy cercana a territorio soviético.A criterio del entrevistado, la "negociación siempre es posible. (...) Pero considero que, al momento del conflicto, hay diferencias grandes entre las partes. EEUU y la OTAN no consideran el diálogo como algo inmediato, al pretender desgastar a Rusia y producir cambios fundamentales allí a través de la guerra".En tanto, esta semana, EEUU publicó la estrategia de seguridad nacional, que coloca a Rusia y a China como sus principales preocupaciones."Hay evidencia de una declinación hegemónica de EEUU, relativa porque sigue siendo la mayor potencia, pero también pierde terreno económico y tecnológico. Y esta Administración dice que quiere recuperar su fortaleza en estos ámbitos", indicó Fernández Tabío.Al respecto, el docente recordó que hoy existen "distintas visiones [a la de EEUU] en países potencias medias, los BRICS, o los acuerdos Asia-Pacífico.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— las amenazas en Argentina a periodistas en Rosario (provincia de Santa Fe), vinculadas con el avance del narcotráfico. Conversamos con Carlos del Frade, periodista y diputado provincial por el Frente Social y Popular en la Provincia de Santa Fe.Por otra parte, en Reino Unido, la primera ministra Liz Truss nombró a Jeremy Hunt como nuevo ministro de Finanzas para afrontar la sensible crisis económica nacional.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

