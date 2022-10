https://sputniknews.lat/20221014/eeuu-y-europa-hacen-estrategias-y-planes-para-que-el-mercado-petrolero-se-impacte--1131529156.html

"EEUU y Europa hacen estrategias y planes para que el mercado petrolero se impacte"

Previendo una caída de la demanda, la OPEP y sus aliados acordaron reducir la oferta de petróleo desde noviembre. Desde Washington se aseguró que Arabia Saudí "pagará las consecuencias" de esta medida

2022-10-14T22:15+0000

Según el informe mensual de la Organización de de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publicado el miércoles 12, la demanda de crudo para lo que resta del año rondará los 2,6 millones de barriles por día, esto es 460.000 menos que la previsión del mes anterior.La caída también se registrará el año próximo, como consecuencia de la inflación mundial, la suba de tasas de interés en EEUU y Europa, y la política de restricciones para controlar la pandemia del COVID-19 en China.Por ese motivo, en los días previos al informe mensual, la OPEP y sus aliados —entre los que se incluye Rusia— decidieron bajar la producción de crudo en dos millones de barriles diarios a partir de noviembre, con el objetivo de "equilibrar el mercado"."La OPEP reacciona porque no quiere pasar por lo sucedido en el año 2014, cuando el precio del barril se derrumbó, y por lo del inicio de la pandemia, cuando el precio del barril llegó por debajo del cero dólar", explicó a Contante y Sonante el venezolano Miguel Jaimes, politólogo y especialista en geopolítica del petróleo.Según el entrevistado, si bien el bajo precio es beneficioso, "perjudica a la industria mundial de la producción de energía, la cual mueve más de 1.500 millones de vehículos y mantiene a más de 8.000 millones de habitantes”.EEUU reaccionó a la medida. El presidente Joe Biden aseguró que Arabia Saudí "pagará las consecuencias".En diciembre se espera una nueva reunión ordinaria de los países productores de petróleo. Allí se podría definir una nueva reducción, adelantó Jaimes."EEUU y Europa creen que esto es un juego. Hace dos años la OPEP mandó retirar más de 23 millones del mercado. Y lo logró, hay cohesión", remarcó el especialista.De acuerdo con The Wall Street Journal, Washington buscó dialogar con Riad para retrasar la baja de la producción un mes ante la posible afectación en las elecciones de medio término estadounidenses de noviembre. Durante la campaña, la inflación y los altos precios del gas han sido temas centrales.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.

