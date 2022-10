https://sputniknews.lat/20221014/el-balon-mas-caro-del-mundo-se-subasta-la-pelota-del-gol-del-siglo-y-la-mano-de-dios-1131494765.html

¿El balón más caro del mundo? Se subasta la pelota del 'Gol del siglo' y 'la mano de Dios'

¿El balón más caro del mundo? Se subasta la pelota del 'Gol del siglo' y 'la mano de Dios'

La pelota con la que el argentino Diego Armando Maradona anotó sus míticos goles ante Inglaterra en el Mundial de México 1986 será subastada en Londres

El 22 de junio de 1986, las selecciones de Argentina e Inglaterra se enfrentaron en los cuartos de final de la competencia. El partido terminó 2 a 1 a favor de los argentinos.Maradona fue el héroe de esa jornada. Primero anotó un gol con la mano, sin que el árbitro advirtiera la falta.El astro argentino dijo años más tarde sobre el polémico gol: "Lo hice con la cabeza de Maradona, pero con la mano de Dios".Luego Maradona marcó el Gol del siglo, tras llevarse la pelota desde la mitad del campo de juego, eludir a varios rivales, incluido el golero Peter Shilton, y definir casi desde el piso.El árbitro de aquel partido fue el tunecino Ali Bin Nasser, quien se quedó con el balón que será subastado este 16 de noviembre en Graham Budd Auctions de Londres, capital del Reino Unido.Bin Nasser aseguró que no pudo ver con claridad la jugada del gol de la mano, y que se basó en la decisión del juez de línea, el búlgaro Bogdán Dotchev, para validarlo. "Al final del partido, el director técnico de Inglaterra, Bobby Robson, me dijo: 'Hiciste un buen trabajo, pero el juez de línea fue irresponsable", recoge The Guardian."Con la historia que rodea al balón, esperamos que este lote sea inmensamente popular cuando salga a subasta", dijeron desde la casa de subastas. Se estima que la pelota será vendida por una cifra de entre 2,5 y tres millones de libras —de 2,8 a 3,4 millones de dólares—.En abril de este año, la camiseta que Maradona usó ante los ingleses fue subastada por 9,3 millones de dólares, por lo cual se convirtió en la prenda deportiva más cara de la historia.El astro argentino falleció tras un paro cardiorrespiratorio, en su casa de Tigre, en la provincia de Buenos Aires, el 25 de noviembre de 2020.

