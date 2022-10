https://sputniknews.lat/20221014/israel-se-enoja-con-mexico-por-no-denfender-su-embajada-durante-protesta-por-ayotzinapa-1131522255.html

Israel se enoja con México por no denfender su Embajada durante protesta por Ayotzinapa

Las tensiones entre México e Israel vinculadas a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa continúan, ahora por un reproche del embajador israelí en... 14.10.2022, Sputnik Mundo

En la víspera de la conmemoración de 8 años de la desaparición, perpetrada el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, normalistas, padres y simpatizantes del movimiento protestaron en la representación diplomática de Israel en México, bajo acusación de que el país de Medio Oriente no ha hecho lo suficiente para entregar a la justicia mexicana al exagente de seguridad Tomás Zerón.Como parte de las tareas de desmontaje de la llamada "verdad histórica" sobre el caso, Zerón está acusado de fabricar pruebas, obtener testimonios mediante tortura y entorpecer la investigación sobre la violencia que sufrieron los normalistas.En su momento, el embajado Zvi Tal dijo que comprendía que el caso Ayotzinapa es una herida abierta en la sociedad mexicana, pero que ello no justificaba mensajes contra Israel vertidos en la protesta, mediante pintas como "Muerte al sionismo" y "Muerte a Israel".Ahora, el representante de Tel Aviv acusó a México de desatender su responsabilidad con acuerdos internacionales debido a que en la víspera de la protesta solicitaron a las autoridades locales refuerzo policiaco, y no sólo no lo obtuvieron sino que se retiró la guardia convencional, sostuvo.En diálogo con el portal noticioso Enlace Judío, especializado en asuntos israelíes, el diplomático reveló que ante el debilitamiento de la seguridad pública optó por desalojar la embajada. Además, dijo que se espera una reunión con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, para esclarecer los hechos."Fueron momentos muy difíciles, pedimos refuerzos ya el día antes y en lugar de recibir refuerzos quitaron a los policías que están siempre acá para proteger la embajada. Pero lo que sugiero es salir juntos, comprometidos más en mejorar o incrementar o profundizar la relación, esta sería la mejor respuesta a los anarquistas, a aquellos que niegan el derecho de Israel a existir", expuso Tal."El hecho de ver que un embajador, cualquier embajador, tome la decisión de evacuar el edificio que debería ser protegido según el derecho internacional, de la Convención de Viena, en este caso es una decisión muy difícil. Hasta este día no estoy convencido que todos entienden la gravedad de este hecho", abundó el representante.Zvi Tal agregó que su reclamo fue atendido por la titular de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien expresó disculpas, sin embargo aún espera dialogar con el canciller Ebrard.Es responsabilidad de Relaciones Exteriores de México, argumentó el embajador israelí, hacer valer el derecho internacional y, por tanto, proteger las instalaciones diplomáticas.La solicitud de México de extraditar a Zerón ha sido planteada a Israel desde la presidencia de la república, mediante una carta elaborada por Andrés Manuel López Obrador, sin embargo el traslado no ha sido concretado.

