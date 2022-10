https://sputniknews.lat/20221014/la-creacion-de-un-sistema-europeo-de-defensa-antiaerea-es-un-intento-desesperado-1131501695.html

La creación de un sistema europeo de defensa antiaérea es un "intento desesperado"

El 13 de octubre, 15 países europeos firmaron una declaración para crear un sistema europeo de defensa antiaérea. Sin embargo, los expertos creen que Alemania... 14.10.2022, Sputnik Mundo

El sistema europeo de defensa antiaérea bautizado European Skyshield (Escudo Europeo del Cielo) debe supuestamente mejorar la capacidad para defender a la Alianza de las amenazas aéreas y de misiles en el contexto del conflicto en Ucrania. Los expertos militares consideran que los firmantes europeos quieren que este sistema de defensa sea una alternativa a la defensa integrada antiaérea y antimisiles IAMD para reforzar su autonomía militar. "Este problema no es ni mucho menos nuevo. De vez en cuando se materializa en forma de propuestas para crear un ejército europeo unido o para crear su propio sistema de defensa aérea unificado", opinó el comentarista militar Alexandr Jrolenko.A su vez, el teniente coronel retirado Yuri Knútov cree que Alemania y sus aliados tendrán que superar algunas dificultades para crear un nuevo sistema de defensa aérea unificado. Añadió que "Alemania, obviamente, encabezó el concepto para arrebatar a EEUU la iniciativa y los posibles compradores de sus armas".Anteriormente, el periódico Financial Times había citado a funcionarios occidentales diciendo que los Estados miembros de la OTAN no tienen suficientes sistemas de defensa aérea para satisfacer las necesidades del régimen de Kiev. Sin embargo, el problema de la creación de un sistema europeo no será tanto la falta de sistemas de defensa aérea en sí, sino sus características técnicas, advirtió Jrolenko."Si estos países no tienen individualmente sistemas de defensa aérea que puedan interceptar misiles balísticos o de crucero, ¿cómo pueden unirse para crear algo más eficaz de lo que pueden hacer individualmente? Ahora, en el contexto de Ucrania, se habla constantemente de los sistemas occidentales de defensa aérea y antimisiles de medio alcance: Patriot, Nasams, IRIS-T. Pero son ineficaces contra los misiles de crucero rusos", resaltó el experto.Lo calificó de "un intento desesperado" por parte de los europeos para "armar algo que supuestamente pueda protegerlos".

