https://sputniknews.lat/20221014/veterano-cubano-de-la-crisis-de-los-misiles-peleariamos-hasta-la-ultima-bala-1131503750.html

Veterano cubano de la Crisis de los Misiles: "Pelearíamos hasta la última bala"

Veterano cubano de la Crisis de los Misiles: "Pelearíamos hasta la última bala"

LA HABANA (Sputnik) — Aun sin tener conciencia del peligro real de una guerra nuclear, defender a la Revolución cubana de una posible agresión de EEUU en 1962... 14.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-14T12:16+0000

2022-10-14T12:16+0000

2022-10-14T12:16+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

cuba

crisis de los misiles en cuba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/04/1131133094_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fd41d2a52abc4d0afba8cb524fd7119b.jpg

Hernández provenía de una familia campesina muy humilde, en el poblado de Morón, unos 460 kilómetros al este de La Habana. Asegura haber conocido el hambre, la explotación de los latifundistas y la pobreza en su más aguda expresión.La Crisis de los Misiles, conocida en Cuba como Crisis de Octubre, cumple esta semana 60 años. Se trató de una escalada drástica de la tensión en plena Guerra Fría entre las potencias nucleares, EEUU y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), luego de que la inteligencia estadounidense descubriera que Moscú había instalado en territorio cubano cohetes de alcance intermedio con ojivas nucleares.La crisis se prolongó del 14 al 28 de octubre de 1962, cuando se anunció un acuerdo para el desmantelamiento y traslado de vuelta a la URSS de los misiles balísticos de alcance medio R-12 y R-14.EEUU tenía desde 1958 instalados ya misiles en Italia y en Turquía, este último país muy cercano a la URSS. Como parte del acuerdo, Washington se comprometió a retirar esas armas y a no invadir militarmente a Cuba.En 1962, tres años después del triunfo de la Revolución de 1959, el joven trabajador agrícola ya se había alistado en el nuevo ejército creado en la isla, integrado fundamentalmente por antiguos guerrilleros y luchadores clandestinos, entre los que él se encontraba.Con los años, Hernández llegó a alcanzar el grado militar de teniente coronel, después de una larga carrera militar de más de 40 años, que lo llevó a especializarse en la rama de la artillería, dirigiendo diferentes unidades en el país, pero –aseguró- "las memorias de aquellos días difíciles de la Crisis de Octubre jamás los olvidará".Movilización general"En el momento en que ocurre la Crisis de Octubre tenía 22 años de edad, y me encontraba destacado en la guarnición de una división del ejército en la ciudad de Morón, en la entonces provincia de Camagüey y estaba recién salido de una escuela de instrucción militar, donde me especialicé en el uso de una ametralladora pesada de infantería, calibre 7.92 pero que también se podía emplear en el tiro antiaéreo", comentó a esta agencia.Cuando se decreta la movilización general en la isla, ante el peligro inminente de una invasión de EEUU dada la tensa situación creada por la presencia de misiles nucleares soviéticos, Hernández parte a las trincheras en la zona noreste.Recordó que el batallón donde estaba destacado lo integraban principalmente trabajadores agrícolas y obreros del antiguo ingenio Adelaida (actual central Enrique José Varona), ubicado en Morón, muchos de ellos reservistas y milicianos, y en su mayoría campesinos.Decisión de resistirNi siquiera los mosquitos, la inclemencia del tiempo, la frialdad de la noche a la intemperie, la zozobra de lo por venir, la orden de combate ante una posible invasión y la incertidumbre de qué podía suceder en caso de una agresión impidieron que se impusiera la voluntad de cumplir el deber de cada uno de los que le acompañaban, rememoró el entrevistado."En aquella unidad no conocí a nadie que se hubiera 'rajado' [rendido], ni acobardado, y éramos más de 500 hombres en posición de combate", enfatizó el viejo artillero.Hernández recordó además que, el último día de la Crisis de Octubre, recibió la orden del jefe de batallón de recoger todas las ametralladoras pesadas que estaban emplazadas en el terreno.Hasta ese momento, los únicos detalles de la crisis que conocía eran los que aportaba el comandante Fidel Castro (1926-2016), líder de la Revolución cubana y por entonces primer ministro del Gobierno, en sus discursos que se transmitían en cadena por radio y televisión."Mientras miraba ese escenario, no era capaz de asimilar el verdadero nivel de peligro en aquella coyuntura, ni tenía el nivel suficiente para darme cuenta de la envergadura de la situación, pero si tenía la suficiente comprensión que en aquellas circunstancias los enemigos de la Revolución cubana nos querían aplastar como país", enfatizó.Entre risas, 60 años después, confiesa que en aquel entonces no tenía la mínima idea de qué era un arma nuclear. Ni siquiera sabía de las bombas atómicas lanzadas por EEUU en Hiroshima y Nagasaki, en 1945."Lo único que sabía de guerras era lo que había visto en las películas estadounidenses sobre la Segunda Guerra Mundial [1939-1945]. Ni idea tenía de lo que había ocurrido en Japón, por lo que no entendía qué significaba el peligro nuclear en aquel momento. Lo único que sabía era que había que defender a la patria y a la Revolución de los verdaderos agresores que estaban en EEUU", señaló.

https://sputniknews.lat/20221013/nikita-jruschov-y-su-papel-en-la-crisis-de-los-misiles-en-cuba-1131480044.html

https://sputniknews.lat/20221008/recuerdan-en-cuba-el-55-aniversario-de-la-caida-en-combate-del-che-guevara-1131318702.html

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Miguel Fernández Martínez

Miguel Fernández Martínez

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Miguel Fernández Martínez

💬 opinión y análisis, cuba, crisis de los misiles en cuba