"Europa no debería indicarle a África" qué hacer y qué no en materia de energía

"Europa no debería indicarle a África" qué hacer y qué no en materia de energía

2022-10-15T11:01+0000

2022-10-15T11:01+0000

2022-10-15T11:13+0000

"Europa no debería indicarnos, nos resistimos a esto, necesitamos una transición energética justa e inclusiva", afirmó Nj Ayuk a tiempo de destacar que ahora los países africanos se enfrentan al reto de hacer frente a la pobreza energética. Si África sigue dependiendo de otros países, esto la afectará y tendrá un impacto negativo en el desarrollo de los estados del continente, sostiene el jefe de la Cámara de la Energía.Agregó que la crisis energética en Europa enseña a África la necesidad de intensificar la cooperación con Rusia, que podría desempeñar un papel destacado en el apoyo a proyectos energéticos en el continente. "Para nosotros [la crisis] ha sido una lección de que no podemos depender de otros y tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Tenemos que crear asociaciones con amigos en Rusia para crear cadenas de recursos sostenibles. Lo necesitamos y no podemos permitirnos ignorar este problema", declaró Ayuk.En su opinión, Rusia es el mejor país del mundo en cuanto a refinamiento y reducción de la huella de carbono, ejecución de proyectos de infraestructura e inversión en energía. Además, destacó que los africanos quieren reforzar y aumentar su cooperación con Rusia.En cuanto a la energía nuclear, Nj Ayuk aseguró que los países africanos quieren desarrollar la energía nuclear, pero no pueden permitirse construir grandes reactores."La energía nuclear también es una opción, pero la construcción de centrales nucleares es muy cara, tenemos que buscar formas de construir pequeños reactores que África pueda permitirse", concluyó.Sus palabras llegan después del anuncio de la celebración de la segunda cumbre Rusia-África programada para el verano de 2023. El primer foro tuvo lugar el 23 y 24 de octubre de 2019 en la ciudad rusa de Sochi.

