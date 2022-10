https://sputniknews.lat/20221015/la-esquizofrenica-estrategia-de-seguridad-de-biden-cooperacion-pacifica-y-confrontacion-a-la-vez-1131537716.html

La "esquizofrénica" estrategia de seguridad de Biden: cooperación pacífica y confrontación a la vez

"Lo que más llama la atención es que pide a Estados Unidos que siga una política basada en la cooperación internacional pacífica y que, al mismo tiempo, siga una política de confrontación militar con Rusia y China en contra de los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos", afirmó el exfuncionario del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, David T. Pyne, en una entrevista a Sputnik.En 2021, consideró, Washington tuvo la oportunidad de fomentar la construcción de una relación estable entre Rusia y Europa mediante el apoyo al proyecto de acuerdo ruso que planteaba la contención de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en su afán expansivo, evitar que Ucrania se sumara a la alianza, rechazar el despliegue de sistemas de armas en las fronteras con Rusia y la contención de la OTAN en sus condiciones de 1997.Sin embargo, señaló, Biden rehusó esta posibilidad, a pesar de que habría reducido la percepción rusa de que era necesario iniciar su operación militar especial, con la que busca restaurar las condiciones neutrales de Ucrania previas a la crisis de 2014, que ha fomentado el discurso antirruso.Otro ejemplo de desestabilización estadounidense ante el conflicto, consideró Pyne, es que Biden no apoyó los acuerdos de Estambul, Turquía, que permitieron un acercamiento entre Kiev y Moscú en marzo de 2022. En vez de contribuir a la paz, indicó el exoficial, Estados Unidos la ha amenazado con su envío constante de armamento a Ucrania."La Administración de Biden parece satisfecha con continuar peleando su guerra mediante terceros en Ucrania durante meses, si no es que años", estimó.La estrategia de seguridad dada a conocer permite entender que Estados Unidos no sólo ha evitado buscar soluciones al conflicto, sino que en cambio lo ha instrumentado para debilitar a Rusia.La doctrina de la Casa Blanca enfatiza la necesidad de modernizar la milicia del país norteamericano con miras a detener en una década a las dos grandes potencias nucleares con las que rivaliza, China y Rusia."El concepto de confrontación (de Biden) en la estrategia nacional de seguridad parece enfocarse en una potencial confrontación militar entre Rusia y Ucrania y entre China y Taiwán", valoró Pyne.

