La trampa de los líderes europeos a sus ciudadanos

La trampa de los líderes europeos a sus ciudadanos

Gato por liebreYa todo el mundo lo sabe. No es un secreto para nadie, y de eso dejan constancia las cada vez mayores marchas y movilizaciones de los ciudadanos europeos en las calles, en protesta por la suba de las facturas del gas y la luz, algo que los medios europeos se empeñan a fondo por ocultar.Y ahora es el turno de los Gobiernos de los países del bloque comunitario para mover ficha. Y así lo hacen, para evitar justamente que esas marchas se conviertan en el pan de cada día –un pan que ya muchos no tienen en la Unión Europea– en sus calles, y pueda desatarse un estallido social.La receta es tan antigua, como efectiva. Y es lo que se conoce popularmente como 'pasar gato por liebre'. Es lo que hacen, y seguirán haciendo, los líderes europeos, para licuar la deuda pública entre la ciudadanía, generada por la necesidad de sacar dinero de donde no hay, para pagar los recursos energéticos, llegados ahora en su mayoría, de EEUU.Unos precios de 'amigos', que ya derivó en una queja pública del mismísimo vicecanciller germano, Robert Habeck, quien lamentó los precios "astronómicos" que aplican algunos proveedores de energía de países "amigos", como EEUU, para el suministro de gas a la UE.Según Zelaia, este camuflaje en formato de inflación, impide así a la ciudadanía saber quién es exactamente el responsable de las subidas de precios, provocada en realidad por el alza de precios de los hidrocarburos que el club de los 27 importa."En lo que se está pensando en todos los países [de la UE] en este caso, es en aumentar la deuda pública. Y para aumentar la deuda pública, ¿cómo se hace en países hiperendeudados? Con más emisión de dinero por parte del Banco Central. ¿Y esto qué significa? Inflación. ¿Esto qué quiere decir? Que los ciudadanos no van a pagar a través de la factura de electricidad: lo van a pagar a través de la inflación. Y esto puede parecer absurdo, pero tiene un sentido político muy importante, y es que la inflación es un instrumento que se considera políticamente más suave a la hora de hacer recaer costes sobre los ciudadanos. Es decir, parece que la responsabilidad [de la inflación] no es tan clara, como, por ejemplo, la de un recorte de pensiones, que siempre se echa la culpa al Gobierno; un recorte salarial, siendo la culpa de los empresarios. La inflación parece algo más etéreo: también evidentemente genera inestabilidad social, pero de forma mucho más indirecta. Entonces, los Gobiernos están haciendo una apuesta claramente en este sentido", advierte Adrián Zelaia.

