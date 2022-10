https://sputniknews.lat/20221015/la-violencia-hacia-las-mujeres-en-bolivia-se-reduce-o-sigue-como-siempre-1131535791.html

La violencia hacia las mujeres en Bolivia, ¿se reduce o sigue como siempre?

La directora de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Maria-Noel Vaeza, visitó Bolivia, donde destacó los esfuerzos del presidente Luis Arce para... 15.10.2022, Sputnik Mundo

Maria-Noel Vaeza visitó Bolivia para conocer la agenda de "despatriarcalización, descolonización y construcción de la cultura de la paz", mencionada por el presidente Luis Arce en la última Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre pasado.Aunque Bolivia posee uno de índices más preocupantes de feminicidios por tasa de habitantes en Sudamérica, la directora de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe evaluó que en comparación con otros países de África y Asia "acá la sacamos barata".Recordó que en México "se cometen 11 feminicidios por día. En Bolivia se cometieron 70 en lo que va de 2022". Pero se debe tomar en cuenta que en el Estado Plurinacional viven 11,5 millones de personas, mientras el país norteamericano tiene 130 millones de habitantes.En este aspecto, remarcó que se inició un proyecto de cooperación financiado por Corea del Sur "para reforzar la autonomía económica de las mujeres en seis municipios" del eje Santa Cruz (este)-Cochabamba (centro)-La Paz (oeste)."Para nosotros, la autonomía económica pasa por redistribuir el trabajo de cuidado no remunerado que hacemos las mujeres y que no nos reconocen. Las mujeres hacemos 3,5 más de trabajo no remunerado que los hombres. Entonces nosotras trabajamos ocho días, mientras ustedes cinco", dijo la directora, nacida en Uruguay.Por consiguiente, "tenemos derecho a ser elegidas". Y comentó que en Bolivia hay pocas alcaldesas, además de que no hay ni una mujer gobernadora en ninguno de los nueve departamentos. "Hay camino que recorrer en la parte política", reconoció.Falta de apoyoFátima Terrazas es presidenta del colectivo Mujeres de Fuego, que acompaña a víctimas de violencia en toda Bolivia. Ella llegó a la organización en 2018, cuando tuvo suficientes elementos para denunciar que su expareja abusaba sexualmente de su hija en común, entonces de 3 años de edad.Para Terrazas, la falta de acompañamiento a las víctimas, sobre todo cuando son menores de edad, es alarmante: "No tenemos apoyo de ningún lado, en ninguno de los nueve departamentos. Lo sé porque yo lo he conocido, lo he buscado. Me he asegurado", dijo a Sputnik."Solo les importa el dicho: 'Di no', 'no calles', 'pon la denuncia'. Luego, detrás de eso ¿qué viene? Aquella mujer necesita apoyo. Toda una vida debe haber sufrido mucha violencia, desde su niñez. Por eso se naturaliza", explicó."Los padres y las madres que tienen recursos económicos pueden pagar los gastos y así terminar las terapias. Pero los demás no. ¿Adónde acuden? No quiero menospreciar, pero acuden a ONG [organizaciones no gubernamentales], a centros que funcionan con apoyo de organizaciones extranjeras", que en muchos casos lucran con el sufrimiento de las personas, contó Terrazas.Todas las integrantes de Mujeres de Fuego sufrieron y sufren por la violencia hacia las mujeres, en todos los grados. La vehemencia de sus manifestaciones, con fotos y carteles de sus hijas y familiares asesinadas, llevó a que realmente se las visibilice como mujeres de fuego.En el caso de la presidenta de Mujeres de Fuego, tuvo que especializarse en Derecho muy a su pesar. "Mi persona es licenciada en Gastronomía, pero por la fuerza he tenido que aprender todo de Derecho". Por ello, cuando alguien llega a pedirles ayuda "reconocemos cuando la Justicia no se maneja con transparencia. Conocemos muy bien las rutas", aseguró.Muy superficialPaola Gutiérrez es trabajadora social y es parte del movimiento feminista Mujeres Creando.Ella dirige la oficina de apoyo de Mujeres Creando, donde dan apoyo integral a cientos de mujeres cada año."No hay justicia en Bolivia para las mujeres. No hay libertad en absoluto para la toma de decisiones nuestras. No podemos ni siquiera decidir sobre nuestras vidas ni nuestros cuerpos. Tampoco existen condiciones dignas de trabajo", aseguró.En cuanto a la representación en cargos políticos, reconoció que "hay más mujeres parlamentarias, diputadas, senadoras, alcaldesas… Pero ¿ellas tienen una representación real de las propias mujeres?".El número de WhatsApp de Mujeres de Fuego es +591 63983858.El teléfono de la oficina de Mujeres en Busca de Justicia, de Mujeres Creando, es +591 22413765.

