Lula y Bolsonaro intercambian acusaciones de cara a la segunda vuelta de las presidenciales

Lula y Bolsonaro intercambian acusaciones de cara a la segunda vuelta de las presidenciales

Las tensiones en torno a las elecciones presidenciales de Brasil aumentaron de cara al balotaje del 30 de octubre.

Lula da Silva llamó a los ciudadanos a participar en las elecciones presidenciales para salvar la democracia de la política actual de Bolsonaro y de sus medidas destructivas. En medio de su campaña electoral en el estado de Sergipe, el candidato criticó la crisis de educación en el país y destacó la necesidad de desarrollo cultural y científico.Lula explicó que su objetivo principal y el punto clave de su curso político es luchar contra el hambre y la pobreza.Asimismo, prometió un aumento anual del salario mínimo por encima de la tasa de inflación."Hace cuatro años que no se ajusta el salario mínimo. Hasta el almuerzo escolar, gente, hasta el almuerzo escolar, 0,36 reales [0,067 dólares] es la parte del Gobierno federal. ¿Qué se puede comer con 0,36 reales? Así que es esta inhumanidad, esta falta de humanismo, la que queremos que deje el cargo para que el pueblo brasileño pueda asumir de nuevo la presidencia", expresó Lula.Lula da Silva también prometió inversiones en infraestructura, así como retomar los proyectos de construcción paralizados desde 2019, cuando Bolsonaro llegó al mandato. El pueblo brasileño necesita un cambio de Gobierno, agregó Lula en una entrevista con Super Radio Tupi. Asimismo, destacó que Brasil puede volver a crecer económicamente si gana las elecciones el 30 de octubre. Jair Bolsonaro, por su parte, prometió aprobar la reducción de la edad de responsabilidad penal el próximo año."Pueden estar seguros: ese menor que está acostumbrado a robar el teléfono móvil […], el próximo año, aprobaremos la reducción de la edad de responsabilidad penal", declaró el candidato durante una manifestación del 14 de octubre en la ciudad de Duque de Caxias.Respecto a la agenda de seguridad pública, Bolsonaro afirmó que trabajará para la aprobación de la exclusión de la ilegalidad en todo el territorio nacional. En su discurso, aseguró que su Gobierno "funcionó bien" y criticó a su oponente, el expresidente Lula.Bolsonaro también criticó el programa Bolsa Familia, creado en el Gobierno de Lula, al que calificó de "limosna" y destacó el valor de Auxilio Brasil, un programa de beneficios sociales.El presidente también criticó los resultados de las encuestas sobre las elecciones presidenciales."Hoy estamos viendo algo que nunca hemos visto. Quien no puede poner a la gente en la calle, quien no puede caminar por Brasil está en primer lugar en las encuestas. No lo entendemos", añadió en referencia a la campaña del candidato del PT.El último sondeo representó la menor diferencia entre ambos candidatos, coloca a Lula con tan solo dos puntos por encima de Bolsonaro.Lula se quedó el 2 de octubre con la primera vuelta en las elecciones presidenciales al lograr el 48,43% de los votos, mientras que Bolsonaro obtuvo el 43,20%. Entre ambos lograron 108.329.392 sufragios de un universo de más de 156 millones de votantes, lo cual demuestra el carácter de polarización política que se vive en el quinto país más grande del mundo. Quien resulte ganador en la segunda vuelta asumirá el cargo presidencial por un nuevo período de cuatro años desde el 1 de enero de 2023.

