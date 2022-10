https://sputniknews.lat/20221016/fue-un-error-biden-se-une-a-las-criticas-a-truss-por-su-nefasto-plan-economico-1131565498.html

"Fue un error": Biden se une a las criticas a Truss por su nefasto plan económico

"Fue un error": Biden se une a las criticas a Truss por su nefasto plan económico

El presidente de EEUU, Joe Biden, se unió a las críticas contra la política económica de la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, tachándola de "error"... 16.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-16T19:00+0000

2022-10-16T19:00+0000

2022-10-16T19:48+0000

economía

europa

joe biden

eeuu

elizabeth truss

irlanda del norte

reino unido

📈 mercados y finanzas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/10/1131565341_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_db2ede4a08ffc92f1b26145647116e46.jpg

Agregó que, como tantos otros, se sorprendió por la visión económica general de la primera ministra británica y concluyó que las criticas en torno a Truss fueron un resultado "previsible". Al mismo tiempo, Biden explicó que, aunque no estuvo de acuerdo con el plan de la primera ministra, en última instancia todo depende del pueblo británico. Sus palabras provocaron una ola de críticas entre los lectores del periódico Daily Mail. Así, un hombre con el apodo Crownedeagle expresó: "[Biden] No tiene derecho a criticar la decisión de nadie sobre la economía"."¿Quién sigue los consejos económicos de Joe Inflación Biden?", anotó MattDillon. "No hay un solo aliado de Estados Unidos al que Biden no haya criticado, humillado y acosado. No entiende nada de política", concluyó Westfir1.El Gabinete británico, dirigido por Truss, se ha enfrentado a un aluvión de críticas por la nefasta política económica que presentó el exjefe del Secretario del Tesoro británico, Kwasi Kwarteng. Tras la caída de la libra a un mínimo histórico y el auge de la inflación, Kwarteng anunció su dimisión a petición de la propia Truss. El 14 de octubre, el Ejecutivo anunció el nombramiento de Jeremy Hunt para el puesto, quien reconoció que su predecesor cometió "errores" durante su gestión y sugirió que podría revertir gran parte de sus decisiones más contradictorias con medidas más "duras".Relación "especial, pero no exclusiva"Las relaciones entre ambos países han estado más tensas en los últimos años, especialmente en torno al comercio post-Brexit en Irlanda del Norte. La cosa es que el presidente estadounidense, que está orgulloso de su herencia irlandesa, se opuso firmemente al Brexit y ha expresado su enorme preocupación por el futuro de Irlanda del Norte, su comercio y el acuerdo firmado en 1998, que fijó los protocolos de paz y puso fin a 30 años de violencia sectaria. La Casa Blanca no ocultó el descontento de Biden por estos problemas.Truss, por su parte, no oculta que el acuerdo de libre comercio entre el Reino Unido y Estados Unidos no se producirá hasta dentro de unos años y que tal acuerdo simplemente no es una prioridad.En 2021, Liz Truss expresó que la relación entre el Reino Unido y EEUU era "especial, pero no exclusiva", y añadió que su país no debería "preocuparse como una adolescente en una fiesta si no se nos considera lo suficientemente buenos". El término "relación especial" fue utilizado por primera vez por el ex primer ministro británico, Winston Churchill, en una gira de conferencias por universidades estadounidenses en 1946. Se utilizó sobre todo para describir la estrecha relación entre la ex primera ministra británica y el expresidente de EEUU, Margaret Thatcher y Ronald Reagan.Se esperaba que las conversaciones entre ambos tuvieran lugar cuando Biden visitara el Reino Unido con motivo del funeral de la reina Isabel II, pero se retrasaron. A su vez, Truss mantuvo conversaciones con Biden en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en un intento de encontrar un terreno común y restablecer la relación. Cuando los dos líderes se reunieron, Biden le aseguró a Truss: "Usted es nuestro aliado más cercano en el mundo y hay mucho que podemos hacer, seguir haciendo, juntos". Los dos hablaron de la vida y el funeral de Isabel II, del conflicto ucraniano y de los problemas energéticos en el Reino Unido.

https://sputniknews.lat/20221002/un-grupo-de-britanicos-quema-sus-facturas-electricas-en-protesta-por-el-aumento-de-precios--1131096360.html

https://sputniknews.lat/20221014/medio-britanico-lanza-curiosa-transmision-caducara-primero-una-lechuga-o-mandato-de-liz-truss-1131523291.html

eeuu

irlanda del norte

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

europa, joe biden, eeuu, elizabeth truss, irlanda del norte, reino unido, 📈 mercados y finanzas