https://sputniknews.lat/20221017/bolsonaro-dice-que-las-fuerzas-armadas-brasilenas-investigan-si-hubo-fraude-electoral--1131593650.html

Bolsonaro dice que las fuerzas armadas brasileñas investigan si hubo fraude electoral

Bolsonaro dice que las fuerzas armadas brasileñas investigan si hubo fraude electoral

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, reiteró sus acusaciones y sospechas acerca del funcionamiento de las urnas electrónicas y agregó que las Fuerzas... 17.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-17T21:12+0000

2022-10-17T21:12+0000

2022-10-17T21:12+0000

américa latina

elecciones generales en brasil (2022)

fuerzas armadas de brasil

jair bolsonaro

brasil

tribunal supremo electoral (tse)

luiz inacio lula da silva

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/03/1131105829_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_41f5997037c78aa098cccc831e59d9a5.jpg

Bolsonaro insiste en el fraude electoral a pesar de que los observadores nacionales e internacionales que fueron testigos de los comicios del 2 de octubre no dieron cuenta de ningún fraude en el sistema electrónico de votación. Respecto al informe en el que trabaja el Ejército, el presidente de Brasil se negó a responder. Los militares, que anunciaron que analizarían la imparcialidad de las votaciones, no han dado a conocer ningún documento al respecto. Bolsonaro, a quien las encuestas posicionan en segundo lugar respecto a la preferencia de voto frente a Lula da Silva, se mantuvo firme en repetir que sospecha de la seguridad del sistema electoral. Por su parte, el Tribunal Superior Electoral (TSE) ha aclarado en varias ocasiones que la urna electrónica no está conectada a internet en ningún momento. Además, asegura que el sistema es auditable a través de las papeletas impresas por cada uno de los equipos al final de la votación.

https://sputniknews.lat/20221006/si-lula-gana-la-segunda-vuelta-en-brasil-tendra-un-parlamento-muy-hostil-1131235210.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

elecciones generales en brasil (2022), fuerzas armadas de brasil, jair bolsonaro, brasil, tribunal supremo electoral (tse), luiz inacio lula da silva