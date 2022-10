https://sputniknews.lat/20221017/detectan-contaminacion-radioactiva-en-una-ciudad-de-eeuu-por-residuos-nucleares-1131572594.html

Detectan contaminación radioactiva en una ciudad de EEUU por residuos nucleares

Un grupo de expertos identificó niveles de contaminación radiactiva en una escuela de la ciudad de San Luis, en el estado de Misuri, donde se crearon armas... 17.10.2022, Sputnik Mundo

La investigación fue realizada por Boston Chemical Data Corp y determina que existe una "contaminación radioactiva importante" en el colegio Jana, del distrito escolar de Hazelwood, en Florissant. La información, recogida por la agencia estadounidense Associated Press (AP), indica que en esta zona fueron vertidos residuos nucleares por la fabricación de armas en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. El reporte señala que los residuos se dejaron en la zona del aeropuerto internacional Lambert de la ciudad de San Luis, justamente al lado del arroyo que desemboca en el río Misuri. Según AP, el colegio está ubicado en Coldwater Creek, donde también fueron vertidos los residuos. Los elementos radioactivos detectados en altas concentraciones fueron plomo-210, polonio, radio y otras toxinas. Los expertos utilizaron muestras de polvo y otros materiales que estaban dentro y afuera del colegio Jana. La constante exposición a ese tipo de elementos puede causar severos daños a la salud, de acuerdo con el informe de Boston Chemical Data Corp. Los resultados de esta investigación son dados a conocer en momentos en que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, culpa a Rusia de propagar el miedo nuclear. Sin embargo, el propio Pentágono ha dicho que las declaraciones del mandatario demócrata no tienen sustento, ya que no están basadas en información de inteligencia actualizada. "Sus comentarios no se basaron en información nueva o en nuevos indicios de que Putin haya tomado la decisión de utilizar armas nucleares. Francamente, no tenemos ninguna información de que haya tomado ese tipo de decisión. Tampoco hemos visto nada que nos haga reconsiderar nuestra propia postura nuclear estratégica", aclaró el secretario de prensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, en una entrevista televisiva para el programa This Week, de la cadena ABC.

