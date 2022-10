https://sputniknews.lat/20221017/es-muy-probable-que-eeuu-crezca-en-su-hostilidad-hacia-china---1131596824.html

El XX Congreso Comunista Chino avanza en la seguridad nacional y en la autonomía frente a la amenaza extranjera.

El impacto de la injerencia de EEUU en Taiwán se cuela en el Congreso del Partido Comunista Chino, que desde el 16 de octubre sesiona en su vigésima edición con el desafío de iniciar una nueva etapa para el país."Es importante lo que sucede en el Congreso, hay que estar atento a lo que sucede en China, la segunda economía más grande del mundo", dijo a Telescopioel analista económico peruano Carlos Aquino, especialista en Asia y Profesor de la Universidad de San Marcos.A criterio del entrevistado, "es muy probable que EEUU crezca en su hostilidad hacia China, porque quiere mantener una ventaja económica, militar y social. La competencia entre ambos se va a acelerar de aquí en adelante. Washington pone trabas y aplica medidas contra Pekín para frenar su desarrollo".Si se cumple con lo previsto, Xi Jinping será ratificado en una semana como secretario general del Partido Comunista Chino, antesala de su reelección como presidente de China el próximo año."Ya no se habla de la guerra comercial iniciada por el ex presidente estadounidense Donald Trump [2017-2021], ahora es la guerra tecnológica", destacó Aquino.El Congreso del Partido Comunista Chino está integrado por 2.296 delegados elegidos en 38 unidades electorales y 83 delegados especialmente invitados, en representación de 95,14 millones de afiliados..Su tarea es revisar la situación nacional e internacional y establecer la hoja de ruta para el período 2023-2028.La economía de China se está desacelerando, hay dificultades en el sector inmobiliario y el objetivo de una tasa de crecimiento anual del 5,5% no podrá concretarse."En el tema económico, algunos esperaban que podrían relajarse las medidas de 'COVID cero'. Pero eso se va a mantener porque, según dijo Xi Jinping, lo más importante es la vida de la población, por lo que la economía nacional no estará al 100% con las restricciones de la cuarentena", opinó el experto.En Telescopio también consultamos al argentino Sergio Cesarín, docente de la Universidad Tres de Febrero e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).Sobre las expectativas y los desafíos futuros, Cesarín consideró que "se espera la reafirmación de la centralidad de liderazgo de Xi, una continuidad en las líneas de crecimiento económico, desarrollo social y de sostenimiento de la legitimidad del Partido [comunista] como el gran motor y estabilizador".El Licenciado en Relaciones Internacionales sostuvo que además Pekín buscará "un mayor espacio de autonomía" con respecto a los grandes actores globales, en especial sobre Washington, en función a las tensiones internacionales.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

