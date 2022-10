https://sputniknews.lat/20221018/biden-esta-aplicando-una-medida-coercitiva-que-elaboro-y-diseno-trump-1131624470.html

Crisis de migrantes en EEUU: "Biden está aplicando una medida coercitiva que elaboró y diseñó Trump"

Crisis de migrantes en EEUU: "Biden está aplicando una medida coercitiva que elaboró y diseñó Trump"

CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Estados Unidos viola los derechos humanos de los migrantes venezolanos con el nuevo programa migratorio que estableció para... 18.10.2022, Sputnik Mundo

2022-10-18T17:40+0000

2022-10-18T17:40+0000

2022-10-18T18:06+0000

américa latina

eeuu

venezuela

joe biden

donald trump

migración

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/12/1131624323_0:257:2727:1791_1920x0_80_0_0_420f44b2fef31d78dae236251eb0da3d.jpg

"Indudablemente es una muestra de la violación de los derechos humanos, y que la gente sepa que tanto el Gobierno de [Donald] Trump [2017-2021] como el de [Joe] Biden son la misma cosa, porque precisamente el presidente Biden está aplicando una medida coercitiva que elaboró y diseñó Trump, lo que estamos hablando es que el imperialismo es una sola cosa, gobiernen los demócratas o los republicanos", expresó Ortega.El 12 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional aprobó un nuevo esquema que permitirá a migrantes venezolanos acogerse a una protección especial, siempre y cuando cuenten con un patrocinador en ese país o lleguen vía aérea. Según este nuevo plan, la administración de Biden devolverá a México a aquellos que cruzan la frontera entre ambos países ilegalmente.Un día después de su entrada en vigencia, Estados Unidos deportó a un primer grupo de migrantes venezolanos que ingresó a través de la frontera sur. Desde ese entonces, en las redes sociales circulan vídeos de los migrantes venezolanos devueltos a México, que califican de injusta la nueva política migratoria.EEUU devuelve a México por día entre 340 y 450 venezolanos, de acuerdo con datos de las autoridades del país latinoamericano.Medida unilateralOrtega, integrante del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), consideró que el nuevo programa migratorio forma parte de las medidas coercitivas de EEUU contra su país.Añadió que "ojalá que esta medida sirva para que muchos venezolanos tomen conciencia que el enemigo estratégico de los pueblos del mundo, de la paz, de la convivencia pacífica y de las buenas relaciones humanas es el Gobierno estadounidense".El programa de permiso humanitario solo aceptará hasta 24.000 venezolanos, y durante el proceso de solicitud, el Gobierno estadounidense evaluará las finanzas del patrocinador e investigará a los solicitantes, que también tendrán que tener ciertas vacunas y cumplir con otros requisitos de salud pública.Ortega, también jefe de la delegación venezolana ante el Parlamento del Mercosur (Parlasur), manifestó que EEUU agrede a los ciudadanos de su país porque no pudo doblegar al Gobierno de esta nación caribeña.El presidente Nicolás Maduro exigió el mes pasado a Biden no manipular la migración de América Latina y el Caribe luego de que el mandatario estadounidense dijera que "no es racional" deportar a Venezuela, Cuba y Nicaragua los migrantes que llegan de esos países.Por su parte, Maduro aseguró que más de la mitad de la población que migró entre el 2018 al 2021 regresó al país. De acuerdo con datos del Gobierno, más de 29.000 venezolanos retornaron a través del denominado Plan Vuelta a la Patria desde su implementación en 2018. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, unos 6,8 millones de venezolanos migraron de su país.

https://sputniknews.lat/20221015/no-es-justo-el-largo-camino-de-un-venezolano-para-llegar-a-eeuu-bajo-un-nuevo-plan-gubernamental-1131532482.html

eeuu

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, venezuela, joe biden, donald trump, migración