China define su posición en el mundo y pone los puntos sobre los "íes" en el tema de TaiwánEmpleando el lenguaje de la época soviética podemos constatar que el XX congreso del Partido Comunista de China, aún antes de su apertura pudo calificarse de "histórico" por la importancia de temas que aborda y las decisiones cruciales para el futuro del gigante asiático que debe aprobar la fuerza política gobernante en su foro quinquenal.El congreso, que comenzó este domingo renovará el liderazgo de la organización y aunque no hay dudas sobre la continuidad de su líder y presidente del país, Xi Jinping, las miradas están puestas en quiénes le acompañarán en las más altas esferas del poder.Ciudadanía comunitaria excluida del paradisíaco "jardín" de BorrellLa ciudadanía comunitaria no tiene acceso al paradisíaco 'jardín europeo' de Josep Borrell, denunció a Sputnik el analista político español André Abeledo Fernández, al constatar que "Europa es una sociedad ahora mismo en una crisis profunda", donde "la gente que antes era pobre ahora es miserable, y la gente que antes era clase media ahora es pobre", entre otras consecuencias de 'iniciativas' como enemistarse con Rusia.La Hidrovía Paraná-Paraguay en la mira del ejército estadounidenseEl gobierno paraguayo acordó con la embajada estadounidense la creación de un Plan Maestro para mejorar la navegabilidad de los ríos Paraguay y Paraná. El plan incluye el despliegue del cuerpo de ingenieros del ejército estadounidense para realizar las obras de infraestructura. Fuertes reacciones en Argentina, la cual no fue consultada por la participación extranjera ni por las obras a realizar, a pesar de estar río abajo.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

