China o EEUU: Blinken reconoce el interés que tiene Washington en liderar el orden mundial

"¿Los valores de quién se van a reflejar en lo que hagamos? Tenemos una elección básica, porque nos encontramos, y creo que esto ha sido evidente desde la Segunda Guerra Mundial, con que el mundo no se organiza por sí mismo. Y para los Estados Unidos, la elección es ésta: si no participamos en la organización, si no asumimos un papel de liderazgo en ella, entonces una de dos cosas: o bien alguien lo hace, y puede que sea China, y allí, de nuevo, probablemente no de una manera que refleje plenamente nuestros intereses y valores; o tal vez, igual de malo, nadie lo hace, y entonces se tiende a tener vacíos que se llenan con cosas malas antes de que se llenen con cosas buenas", agregó uno de los hombres más cercanos a Joe Biden.